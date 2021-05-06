趙介佑涉毒案 民進黨中評會態度一致：一定會開除黨籍
民進黨台北市黨部高層趙映光兒子趙介佑涉毒、詐欺遭刑事局聲押，民進黨北市黨部日前開除趙介佑黨籍，而民進黨中評會主委康裕成今（6）日表示，中央黨部在今天收到其除名裁決理由書，未來隨時都可能會開中評會，但開會時間不是重點，重點是「趙介佑被開除黨籍」的事實是篤定的。
記者林莞茜／綜合報導
2021-05-06 19:17:18
根據民進黨台北市黨部評議委員會提交的裁決理由書，指出因「言行嚴重影響民進黨名譽及形象」，事證明確，因此依「紀律評議裁決條例」第38條規定，處以「除名」處分。而趙介佑因人遭收押，以切結書委託律師轉達放棄抗辯權利，以及一切法律追訴權，
至於何時會開會處理趙介佑案？民進黨中評會主委康裕成表示，今天中央黨部才收到台北市黨部送來的除名裁決理由書，所以未來隨時都可能開中評會。但是她可以向大家報告，何時開會不是重點，重點是「趙介佑被開除黨籍」的事實是不可能改變的。
康裕成說明，昨天下午中評會在開會時，與會的7個委員都有提起對趙介佑案的看法，與會中評委的心證都是「趙介佑應予除名」，因此，趙介佑被台北市黨部予以除名處分，已經是事實，未來也不可能改變，而中評會尚有其他違紀案件要評議，本來就暫定5月17日或5月20日會開會討論他案。