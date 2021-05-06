母親節將至　金管會提醒婦女定期檢視保險保障

（中央社記者謝方娪台北6日電）9日母親節將至，金管會今天提醒母親定期檢視自身保險保障缺口，也可適時投保專為女性設計的婦女保險，給自己更完善的照顧。
目前市面上的健康險，除了因懷孕所生的相關特定疾病、醫療行為所必要的流產及剖腹產外，多會將懷孕、流產或分娩及其他併發症予以排除，不予承保。因此，部分保險公司推出為女性消費者設計的婦女險，保障範圍涵蓋女性特有或常見疾病，例如紅斑性狼瘡、乳房重建手術、懷孕期間特定併發症與特定婦科手術與類風濕性關節炎等。
金融監督管理委員會保險局副局長張玉煇表示，母親除了從一般壽險、傷害險、健康險或年金險配置保障，也可適時投保專為女性設計的婦女險。不過，此類保險內容多元，消費者投保前應確實瞭解保障內容與給付條件、除外責任的範圍和等待期間天數等。
另外，民眾評估保障是否足夠，可善用三管道，第一，壽險公會網站建置的保障需求分析及退休需求分析試算軟體；其次，各壽險公司及壽險公會網頁所建置的保障型保險商品專區。如需進一步瞭解特定商品的保單條款內容及簡易費率資料，也可利用保發中心保險資料庫查詢。
張玉煇也提醒，民眾投保前仍需充分瞭解自身需求並衡量經濟能力，以避免買到不適合或無法負擔的保險商品。（編輯：潘羿菁）1100506