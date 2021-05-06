蓄水量建庫以來第三低！鄭文燦：增節水率、盤點備援水源

▲ （圖／新頭殼）
▲ 蓄水量建庫以來第三低！桃園市長鄭文燦呼籲各單位提高節水率、盤點備援水源。（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-05-06 22:54:54

水庫拉警報！桃園市長鄭文燦今（6）日表示，石門水庫截至今天有效蓄水量為3,884萬立方公尺，蓄水率為19.19%，是建庫58年以來第三低的蓄水量，呼籲各單位提高節水率、盤點備援水源。

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鄭文燦今天下午主持「桃園市第27次抗旱應變會議」表示，桃園目前實施減壓供水的黃燈階段，尚未進入橙燈階段，要求各單位以橙燈階段的標準，實施各項節水措施並提高節水率，盤點河川水、埤塘水、地下水及放流水等各項備援水源，進入備援狀態做好抗旱準備，並加強宣導節水措施，提升民眾缺水危機感，共同節約用水。

都發局長盧維屏針對營建工地地下水回收再利用提出報告，強調目前已完成3處示範工地抽取地下水，對外接管供民眾使用，預計本週將配送水塔至8處工地，由工地協助接管後對外供民眾作次級用水使用。

鄭文燦表示，目前營建工地地下水有兩種再利用的方式，第一是設立取水點供民眾自行取用，第二則是抽取地下水後，將水載運去有需求的埤塘使用，可反向供水至淨水場淨化後使用，因水車載水成本較高，目前先以開放民眾定點取水使用為原則，再行研議是否有更經濟的再利用方式；另教育局盤點可用的48口學校水井，將先送環保局進行水質檢測，並經水質淨化後支援社區使用。

台水公司第二區管理處表示，目前桃園為實施黃燈減壓供水階段，若將來梅雨季未提高蓄水量，不排除有進入減量供水的橙燈階段之可能性，惟仍需全力配合經濟部水利署政策辦理，屆時消防栓、露天屋頂放流水將停止供水，而每月用水超過一千度大用水戶的非工業用水戶減供20%、工業用戶減供5%-20%、游泳池（含附設泳池）、洗車（含加油站附設洗車）、三溫暖及水療等業者減供20%，其他不急需的用戶將減供20%用水，將持續宣導讓相關影響者預為準備。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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