陳佩琪直指機組員優先打很合理 反問：為何是國際笑話
華航機師染疫燒到諾富特飯店群聚，台北市長柯文哲直指風險極高的機組員也應被列入施打疫苗的第一順位，但卻遭專家反稱各國都是醫護列第一優先，若機組員第一恐怕會成「國際笑話」，對此，柯文哲妻子陳佩琪今（6）日表示，台灣境外移入確診個案居多，在疫苗足夠之下，將高染疫族群拉到前位施打，將一個順位涵蓋多個高風險族群，很合理啊，「為何是國際笑話？」。
記者林莞茜／綜合報導
2021-05-06 22:50:50
同為醫師的陳佩琪，數次針對指揮中心的決策開砲，而這次對於華航機師染疫連環爆案件，外界質疑指揮中心在開放疫苗接種順序，應該把機組員也納入第一順位，但專家對此回應稱各國都是以醫護人員為首要接種對象，是要維持醫療量能，否則醫護倒了醫療體系崩潰就完了，所以若排機組員為第一，會成國際笑話、笑死人。
陳佩琪則在臉書上表示，分析每個地方確診病例的感染源，就知道這個地區疫苗施打的順序該如何。過去我們聽到的幾乎是境外幾人、本土零人，就知道我們以境外移入確診者居多。
陳佩琪指出，機師和空服員常飛到國外或接觸旅客，易受感染，他們的免疫系統也和一般人一般般，指揮中心怕公司倒閉，改成檢疫3天，這種怕倒閉改規則，有沒有被國際笑死不知道，但是想做這種改變，就該思考改變疫苗施打順序。
陳佩琪也說，新聞報導常說有某國確診者或重症者過多，導致醫療體系頻臨崩潰等消息，多半是和當地醫師較少和醫療資源缺乏有關，較少是醫護防護不當受感染而導致體系崩潰。她認為，台灣的AZ疫苗數量就算醫護全打了還都有剩，剩到都可能過期了，不論是將高染疫族群拉到較前位施打，或拉到和醫護一起的第一順位施打，一個順位涵蓋多個高風險族群，在疫苗足夠之下，很合理啊，反問「為何是國際笑話？」。
陳佩琪還酸，防疫會不會鬧國際笑話？當然有可能，像面對在外經商或求學、可能染疫的國人，去武漢接人要全副武裝，但歐美飛來的卻不用，理由竟是起源地的病毒要特別注意。