土耳其首度承認：為維吾爾議題批評中國　不利疫苗採購

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克扎（Fahrettin Koca）2020年11月25日宣布同年12月11日開始接種CoronaVac疫苗，這個日期後來幾經延宕，首批30萬劑疫苗終於同年12月30日到貨。土耳其今年1月14日展開疫苗接種，與克扎最早公布的時間相差了超過一個月。
獨立新聞媒體「中東之眼」 （Middle East Eye）報導，克扎昨晚在電視轉播的聲明中指出：「今天詢問中國疫苗何在的那些人過去就試圖破壞我們跟中國的關係...我說不準他們成功了，不過他們確實對此（指疫苗採購）造成不利影響。」
報導指出：「克扎的說法是政府首度含蓄地承認，中國對待突厥維吾爾少數民族的爭議，可能已經使得對土耳其民眾供應中國科興疫苗受到影響。」
儘管土、中針對1億劑疫苗簽署協議，克扎上週證實，由於對其國內接種優先，北京沒有依照承諾提供後續5000萬劑疫苗。
維吾爾人在種族上和文化上屬突厥民族，使用的語言也類似。他們在中國遭到迫害向來是土耳其民族主義人士關注焦點。土耳其在野黨認為克扎淡化北京對維吾爾人迫害的事實，因而予以譴責。
在野的民族主義政黨好黨（Iyi Party）黨魁阿克謝納爾（Meral Aksener）表示：「維吾爾突厥人在中國已經成為一場真正的種族滅絕的目標...克扎真可恥，突厥穆斯林婦女遭到強暴、蒙受種族滅絕，他卻假裝那是個我們不應該去挑起的敏感議題。」
土耳其1月14日如火如荼展開大規模疫苗接種工作，疫苗接種數一度居全球第6，但是卻因沒有進一步疫苗供應而後繼無力。
在野黨批評政府沒有向值得信賴的貨源取得足夠疫苗，克扎則說，依照既有合約，土耳其共有2億4000萬劑科興、輝瑞（Pfizer）、俄羅斯衛星-V（Sputnik-V）疫苗，強調這數字達土耳其人口的3倍。
中國駐土耳其大使館4月6日的兩則戰狼外交風格推文惹怒土耳其用戶而遭到洗版，土耳其外交部當天也召喚中國駐土耳其大使劉少賓表達不滿。
在那兩則推文的前一天，好黨黨魁阿克謝納爾和左翼政黨共和人民黨（CHP）籍安卡拉巿長亞瓦許（Mansur Yavas）於維吾爾人「巴仁鄉起義」31週年紀念日分別針對事件推文，中國大使館隔天在推文中特別標記這兩位主要在野黨的重要政治人物。
阿克謝納爾當時表示，土耳其「不會對維吾爾人所受迫害和他們的殉難默不作聲」；亞瓦許稱，「大屠殺仍然讓我們覺得痛」。（編輯：張佑之）1100506