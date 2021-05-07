看房見詭異設計！廁所出現「雙馬桶」 網笑翻：要AA制嗎
房仲在看屋的過程中，時常會發現特殊裝潢，但你有看過廁所裡有兩個馬桶嗎？近日，就有位房仲在看屋時，發現兩個顏色不一的馬桶座裝設在同一個空間，讓他看了相當困惑，也忍不住發文分享，網友們看了也不禁笑虧，這個設計分明是「馬桶AA制」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-07 00:22:54
原PO在《路上觀察學院》貼出一張照片，並表示「做房仲常常看到一些奇怪的設計」，只見兩個馬桶座裝設在同一個狹小空間，一紅一白的顏色搭配也讓人感覺十分不協調，而且兩個馬痛相距不到幾公分，如果有兩個人同時上廁所，就發生「比肩而坐」的情況。
貼文曝光後，網友們紛紛笑虧，「這設計是要馬桶AA制」、「這設計，萬無一失啊」、「上個廁所都要紅白大對戰」、「馬桶AA制，自己的馬桶自己清」、「羅馬式廁所，邊大便邊聊天」、「我能想到那最浪漫的事，就是和你一起坐在馬桶慢慢聊」、「手游電競椅啊！跟朋友一起打遊戲的」、「這是熱戀情侶的理想房…雖然一般熱戀情侶買不起房」。
另外，也有不少網友猜測，「這是蓋完才發現忘記規劃廁所嗎？」、「這是家有雙胞胎孩子時的必要性？」、「是否隔板被拿掉了？」、「可能是公寓改雅房或工人宿舍之類的」、「難道這是親子設計嗎」，還有人分享自身經驗，「我租的地方，還有馬桶在廚房」、「我也遇過兩個馬桶的」、「蹲式馬桶有兩個，這才奇怪吧」。（編輯：許智超）