曾嗆中國「台灣是我多年好友」　前荷蘭議員范巴倫辭世

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）

新頭殼newtalk |

2021-05-07 06:15:39

新頭殼newtalk

我是廣告 請繼續往下閱讀
長期挺台的「泛歐自由黨派聯盟」主席范巴倫（Hans van Baalen）4月29日在荷蘭辭世，享年60歲。范巴倫對於歐洲議會各項友台議案都是最堅強的支持者，還替台灣遊說荷蘭國會議員，支持台灣加入WHO，並向中國表明「台灣是我多年的好朋友」。與他私交甚篤的亞太自由婦女協會理事長楊黃美幸今（6）晚表達哀悼，對於范巴倫的驟然去逝扼腕嘆息。

楊黃美幸晚間透過新聞稿表示，范巴倫是一位堅定支持台灣的國際具影響力的政治人物，不只具有強烈正義感且有勇氣向中國說No。范巴倫第一次訪問中國進入海關時，中國方面告訴范巴倫不應該再和台灣保持友好關係，切斷和台灣的關係對他的將來比較好。范巴倫毅然決然地說：「台灣是我多年的好朋友，你如果再講這種話，我就馬上離開」，結果范巴倫進去中國的一個禮拜，中國官員不敢再講這種話。

楊黃美幸提到，范巴倫曾擔任荷蘭國會議員、歐洲議會議員，並曾出任「國際自由聯盟」及「歐洲自由民主聯盟黨」兩大民主政黨聯盟的主席。范巴倫1993年到1998年擔任荷蘭VVD政黨的國際事務部主任，與當時擔任民進黨國際事務部主任的她，同時參加「國際自由聯盟」的各項會議，因理念相同，兩人成為互相信任欣賞的好朋友，對於該組織及歐洲議會各項友台議案，范巴倫都是最堅強的支持者，他還替台灣遊說荷蘭左派國會議員支持台灣加入WHO及其他挺台議案。

楊黃美幸指出，范巴倫曾透露，喜歡這個小島和這邊居住的人，並曾告訴她說，他的獨生子是他和太太訪問台灣時所懷的。范巴倫多次訪問台灣，不論路途有多遙遠都會應邀來訪。去年10月24日亞太自由婦女協會成立，范巴倫特別錄影祝福，稱讚台灣是一個偉大的國家。范巴倫的驟然去逝，令人扼腕嘆息，亞太自由婦女協會特別安排鮮花，並致上悼詞「您是一位民主自由的真正捍衛者。在台灣人的心目中永遠存著對您的尊敬及感恩的心。」

新聞來源為Newtalk 新頭殼

延伸閱讀：

布林肯稱不是遏制中國而是維護國際秩序 中共反批 : 只有你美國一家 不叫國際

台女留學生遭非裔女鐵鎚攻擊 羅智強怪罪蘇貞昌：因你而流血

范巴倫曾表示，他的獨生子是他和太太訪問台灣時所懷的。 圖：亞太自由婦女協會提供
范巴倫曾表示，他的獨生子是他和太太訪問台灣時所懷的。 圖：亞太自由婦女協會提供
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

繼續作答
打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

繼續作答
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答

PK擂台

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
92.03%7.97%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
18.4%81.6%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
72.73%27.27%
2021-05-04-2021-05-07
即時
推薦閱讀