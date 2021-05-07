曾嗆中國「台灣是我多年好友」　前荷蘭議員范巴倫辭世

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楊黃美幸晚間透過新聞稿表示，范巴倫是一位堅定支持台灣的國際具影響力的政治人物，不只具有強烈正義感且有勇氣向中國說No。范巴倫第一次訪問中國進入海關時，中國方面告訴范巴倫不應該再和台灣保持友好關係，切斷和台灣的關係對他的將來比較好。范巴倫毅然決然地說：「台灣是我多年的好朋友，你如果再講這種話，我就馬上離開」，結果范巴倫進去中國的一個禮拜，中國官員不敢再講這種話。
楊黃美幸提到，范巴倫曾擔任荷蘭國會議員、歐洲議會議員，並曾出任「國際自由聯盟」及「歐洲自由民主聯盟黨」兩大民主政黨聯盟的主席。范巴倫1993年到1998年擔任荷蘭VVD政黨的國際事務部主任，與當時擔任民進黨國際事務部主任的她，同時參加「國際自由聯盟」的各項會議，因理念相同，兩人成為互相信任欣賞的好朋友，對於該組織及歐洲議會各項友台議案，范巴倫都是最堅強的支持者，他還替台灣遊說荷蘭左派國會議員支持台灣加入WHO及其他挺台議案。
楊黃美幸指出，范巴倫曾透露，喜歡這個小島和這邊居住的人，並曾告訴她說，他的獨生子是他和太太訪問台灣時所懷的。范巴倫多次訪問台灣，不論路途有多遙遠都會應邀來訪。去年10月24日亞太自由婦女協會成立，范巴倫特別錄影祝福，稱讚台灣是一個偉大的國家。范巴倫的驟然去逝，令人扼腕嘆息，亞太自由婦女協會特別安排鮮花，並致上悼詞「您是一位民主自由的真正捍衛者。在台灣人的心目中永遠存著對您的尊敬及感恩的心。」
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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