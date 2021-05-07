不滿一帶一路遭取消！中國暫停與澳洲戰略經濟對話

中國國家發展與改革委員會6日宣布，由於澳洲政府對2國合作的態度問題，將無限期暫停與澳洲在戰略經濟對話機制下的一切活動，為2國近日已越發緊張的關係再添一筆。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-07 06:41:54｜2021-05-07 06:45:14
綜合外媒報導，澳洲去年呼籲國際社會，應針對新冠病毒源頭展開獨立調查，加上對中國華為參與澳洲5G網絡建設施加限制等事後，中澳關係持續惡化；中國以反傾銷等名義，陸續對澳洲的葡萄酒、牛肉、大麥實施關稅制裁，2國政府高層於公開平台上互相嗆聲的現象也越來越常見。
澳洲外交部長佩恩(Marise Payne)上月21日並宣布，撤銷維多利亞省與中國簽訂的「一帶一路」協議，本週澳方更表示，出於國家安全的考量，要重新檢視把達爾文港口(Port of Darwin)出租給中資企業的決定，不排除中止租約；此舉再度引發北京強烈不滿，中國駐澳洲大使館痛批澳方無理挑釁，只會搬石頭砸自己的腳。
中國國家發展與改革委員會6日聲稱，基於澳洲政府對中澳合作的態度，故自即日起，無限期暫停與澳洲相關部門共同組織協調的中澳戰略經濟對話機制下之一切活動。
中國國家發展與改革委員會並在聲明中批評，澳洲部分人士以冷戰思維破壞雙方正常交流合作，故做出前述決定。消息一出，澳洲貿易部長特漢(Dan Tehan)表示，對中國的做法感到失望，雖然2國關係正處於低點，但澳洲政府仍願意進行對話，然而對話機制的暫停，等於是關閉雙方解決問題的溝通平台。