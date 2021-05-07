史上首見！挺台參與國際組織 法國參議院「全票通過」
法國國會支持台灣參與國際組織的決議文，當地時間週四傍晚，於法國參議院無異議通過，為法國國會史上首次、也是最明確的表態，而在這之前，七大工業國集團(G7)外長會議就已發表公報，支持台灣有意義參與世界衛生組織(WHO)論壇及世界衛生大會(WHA)，台灣的國際能見度再次獲得提升。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-07 07:11:38｜2021-05-07 07:12:43
綜合外媒報導，法國參議院以304票贊成、0票反對的表決結果，通過台灣參與國際組織工作議案，擴大支持台灣參與世衛(WHO)、國際民航組織(ICAO)、聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)與國際刑警組織(INTERPOL)等各領域的國際組織。
在表決之前，法國多位議員就先後在推特上發文，表達支持台灣參與國際組織的立場。而此次也是法國國會罕見出現挺台相關議案，認為支持台灣參與國際組織能帶來正面助益。會後，議員卡里奧─梅蘭(Joëlle Garriaud-Maylam)、喬米耶（Bernard Jomier）等人，都對議案通過一事表達慶賀。
法國外長勒德里安(Jean-Yves Le Drian)，去年10月就曾在參院外委會表達支持台灣參與世衛等國際組織的意願；法國參議院外交國防委員會副主席葛利歐(Joël Guerriau)與友台小組主席李察(Alain Richard)在3月時共同提出「台灣參與國際組織工作」案，進一步呼籲法國政府將對台灣國際參與的支持，也擴大到其他領域的國際組織。