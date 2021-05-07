國際救援物資遲遲未送達各地！印度政府挨批效率太差

印度自4月中爆發第2波新冠疫情以來，每日新增確診人數仍以幾十萬的速度在增加，病毒傳播速度之快，已讓印度的醫療體系瀕臨崩潰，醫療物資如醫用氧氣、呼吸器、藥品等，嚴重供不應求。多國紛紛伸出援手，援助物資也已陸續抵達，卻發生印度政府的分配效率不彰，導致各地方遲遲未能收到物資的情況。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-07 07:50:37
綜合《CNN》、《BBC》等外媒報導，這些物資抵達首都的機場之後，印度中央花了一週才訂出配發的標準程序，雖然印度衛生部否認物資配送延遲，但許多地方政府都表示沒有獲得任何相關資訊，物資也尚未送抵。
報導指出，印度政府先前未針對外國援助物資訂定處理程序，直到上個月26日才著手研擬，並於本月2日發布，在這7天當中，印度至少又多了2萬3000名死亡病例。
印度衛生部聲稱，清單核對與協調需花費不少時間，才導致物資滯留在機場多日。也有分析指出，印度有13億人口、幅員廣大，加上全國都深陷疫情風暴中，要在短時間內就把大量湧入的物資分送到各省，對中央無疑是一大考驗。
印度政府表示，會優先將物資配送到疫情嚴重的地區，或是有區域醫療中心設置的省邦，同時也不會忘記要顧到本身資源較少的邦或偏遠地區，並已派遣空軍協助物資運送。
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