國際救援物資遲遲未送達各地！印度政府挨批效率太差

▲印度新冠疫情大爆發，多國紛紛伸出援手，捐贈氧氣瓶、呼吸器等醫療物資，但卻傳出印度政府的配送效率不佳，導致多地仍未收到援助物資。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度新冠疫情大爆發，多國紛紛伸出援手，捐贈氧氣瓶、呼吸器等醫療物資，卻傳出印度政府的配送效率不佳，導致多地仍未收到援助物資。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-07 07:50:37

印度自4月中爆發第2波新冠疫情以來，每日新增確診人數仍以幾十萬的速度在增加，病毒傳播速度之快，已讓印度的醫療體系瀕臨崩潰，醫療物資如醫用氧氣、呼吸器、藥品等，嚴重供不應求。多國紛紛伸出援手，援助物資也已陸續抵達，卻發生印度政府的分配效率不彰，導致各地方遲遲未能收到物資的情況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《CNN》、《BBC》等外媒報導，這些物資抵達首都的機場之後，印度中央花了一週才訂出配發的標準程序，雖然印度衛生部否認物資配送延遲，但許多地方政府都表示沒有獲得任何相關資訊，物資也尚未送抵。

報導指出，印度政府先前未針對外國援助物資訂定處理程序，直到上個月26日才著手研擬，並於本月2日發布，在這7天當中，印度至少又多了2萬3000名死亡病例。

印度衛生部聲稱，清單核對與協調需花費不少時間，才導致物資滯留在機場多日。也有分析指出，印度有13億人口、幅員廣大，加上全國都深陷疫情風暴中，要在短時間內就把大量湧入的物資分送到各省，對中央無疑是一大考驗。

印度政府表示，會優先將物資配送到疫情嚴重的地區，或是有區域醫療中心設置的省邦，同時也不會忘記要顧到本身資源較少的邦或偏遠地區，並已派遣空軍協助物資運送。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答
您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

繼續作答

PK擂台

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
92.03%7.97%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
18.4%81.6%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
72.73%27.27%
2021-05-04-2021-05-07
即時
推薦閱讀