竹議員劉建民關心原鄉簡易自來水系統 盼擴編預算

新竹議員劉建民關心原鄉簡易自來水系統
▲新竹縣議員劉建民(右二)質詢時，關心原鄉簡易自來水系統。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-05-07 08:06:32

新竹縣議會第19屆第5次定期會中，議員劉建民質詢關心秀巒國小門口改善案、司馬庫斯分班轉為分校進度、擴大都會區原民活動、原民族語認證獎勵、盼原民處成立第三科、非都市土地原民保留地興建住宅變更編定流程、部落交通總量管制等議題，其中劉議員提到簡易自來水系統對原鄉的重要性。

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劉建民表示，原鄉自來水管材等設施都較為簡易，碰到颱風豪雨等災害發生時，易造成損害，時常需要更換，期盼未來系統設備可以提升，耗材能更加堅固，延長使用期限，但經費動則40萬元，除與水利署爭取經費，補助有限，為加速汰換舊有耗材，期盼縣府與公所能夠共同合作，擴編預算，讓尖石及五峰鄉簡水系統更加完善。他也指出人員拉設管線很危險，冒生命危險爬山建置系統管線。

新竹縣長楊文科表示，關於原鄉簡易自來水系統部分，分為民生用水及學校用水，劉議員提到對於國中小師生用水，因管線大多仰賴他們自己人力做裝設及修繕，同時欠缺修繕時使用的裝備，會請教育處研議是否調整預算，補足這方面的不足，另民生簡易自來水系統，會與公所討論，如何一起維護系統，總而言之，不管是簡易自來水的設施、修繕、維護及人員裝備都會一起研議解決。

新竹縣政府教育處長楊郡慈表示，有關維養簡易自來水設施設備，將請學校重新檢視，並依程序先向所屬鄉鎮市公所之自來水管理委員會提出申請，本府亦將予以相關協助。

劉建民也提到希望縣府原民處盡快成立第三科，分擔各項業務，他形容原民處如同縣府中的「小縣府」，工作包羅萬象。

劉建民也關心秀巒國小門口改善案，他表示，秀巒國小校門口，出來第一步就是車道，車道狹窄，有貨車經過又沒有空間，年幼的孩子就比較危險，門口兩根大柱子又擋住出去的孩子和經過駕駛的視線，期盼盡快改善。

新竹縣政府教育處表示，因學校提出申請項目不符整建計畫補助原則第2點，因土地產權未清楚、未取得建造與使用執照及報廢有困難者，不得申請補助，已請學校盡快鑑界釐清，本處也因危險性與學校初步研議先於校門口對面設置反射鏡，讓師生進出校門口能注意雙向來車，並於該路段設置限速牌面以提醒駕駛能減速慢行，之後也會請相關單位協助規劃改善。

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