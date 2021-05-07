NBA／勇士前鋒歸期未定 將成附加賽最大「X因子」
金州勇士前鋒Kelly Oubre Jr.還有沒有機會在本季出賽呢？根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，目前確定的是他的手腕不需要動手術，勇士球團將在1-2周後針對他的狀況進行評估。
記者黃建霖/綜合報導
2021-05-07 08:11:57
Oubre本季來到勇士後，一度水土不服，不過在季中慢慢磨合、並且接受了自己的角色後，越打越出色，已經成為球隊輪換中重要的一員。他接下來能否回歸戰場，對於有很大機會要力拼附加賽的勇士來說，將會是關鍵因素。
之前在和華盛頓巫師的比賽中，Oubre因為一次灌籃而造成手腕受傷，目前他已經連續缺席了4場比賽。Charania表示，前者在接下來的1-2周的時間裡，會對手腕的傷勢進行重新評估，具體回歸時間尚未確定。
勇士目前只剩下6場比賽，例行賽最後一戰是5月17日在主場對戰曼菲斯灰熊，以目前的情形來看Oubre要趕上此役有點困難，這也意味著他恐無法在例行賽前回歸。
不過儘管如此，若能在附加賽上場，將能增添勇士打進季後賽的機率，本季Oubre場均可以貢獻15.4分、6籃板、1.3助攻和1抄截。