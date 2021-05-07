竹縣議員張良印質詢 關心縣道120線拓寬工程

新竹縣議員張良印在縣議會定期會中質詢，關心道路建設、假日交通疏導措施、台3線違規，和舊內灣派出所規劃等議題，他特別舉例桃園市中壢警察日式宿舍群「壢景町」改造的成功案例，希望新竹縣文化局接手已登錄歷史建築的舊內灣派出所後，能盡速完善規畫相關藝展空間，打造內灣所成為文化觀光亮點。





我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹縣長楊文科表示，為了解決橫山至內灣的交通雍塞問題，十大交通建設中提出了內灣聯外道路新闢工程暨120線拓寬的計畫，從油羅溪大橋到內灣大橋間分年分期來做，其中永豐橋至內灣大橋之間路段將拓寬，目前已辦理設計中，明年可發包施工，最快113年初可完工。針對內灣派出所規畫部分，現階段將由文化局接管，之後會研議以何種方式委外營運活化，有信心會打造出觀光新亮點。





張良印質詢指出，相信120線拓寬工程可改善進出內灣和尖石的塞車問題，他要求工務處未來施工之前，一定要向地方說明施工期的運作方式和配套措施，降低施工黑暗期的影響。





新竹縣政府工務處回覆，這項工程預計明年上半年完成設計，而用地取得則趕在明年年初展開，發包時間配合用地取得狀況，希望明年發包施工。未來施工將以平日為主，假日不施工，減少民眾不便。





張良印也非常關心歷史建築—舊內灣派出所，他特別舉例桃園市中壢警察日式宿舍群「壢景町」改造的成功案例，希望縣府團隊好好規畫並活化建物，讓難得的文化價值結合觀光，打造新亮點。





新竹縣政府文化局指出，目前正和警察局辦理清點、交接，接續由文化局負責管理維護，未來會研擬用何種方式尋找優質廠商進駐營運，做出完善評估規畫，努力發揮其觀光文化價值。





張良印也提到台3線超速、噪音和砂石車事故等交通問題，警察局說明取締作為，並將研擬假日時段更有效的管制作為。另外張良印議員為尖石鄉客家族群發聲，尖石鄉人口以原住民泰雅族為主，但其實鄉內也有不少客家族群，建議縣政府在客家文化推廣和補助方面，也要把尖石鄉納入考量。



