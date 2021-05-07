《富比士》2021台灣十大富豪榜　郭台銘排第6

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1.中國台商華利實業張聰淵家族(138億美元)
2.國泰金控董事長蔡宏圖、蔡政達、蔡鎮球(92億美元)
3.富邦金蔡明忠、蔡明興兄弟(79億美元)
4.台灣頂新集團4兄弟魏應充、魏應交、魏應州、魏應行(78億美元)
5.日月光半導體董事長張虔生、副董事長張洪本(72億美元)
6.鴻海創辦人郭台銘(71億美元)
7.旺中集團創辦人蔡衍明(61億美元)
8.廣達集團董事長林百里(58億美元)
9.國巨董事長陳泰銘(50億美元)
10.長春集團董事長林書鴻(48億美元)
《富比士》報導內容指出，被列為首富的張聰淵與其家人，堪稱是本次排行榜中低調的黑馬，擁有全球第2大運動鞋製造代工廠華利集團，產品範圍從戶外靴、運動鞋、休閒鞋、拖鞋、涼鞋都有包括，知名品牌如Nike、Vans、Puma、UGG雪靴等，都是他們的客戶。
在《富比士》另一篇2021台灣前五十名富豪的報導中也提到，新冠大流行破壞了各國的生活和經濟，但台灣受到的影響卻相當微小，也是亞洲表現最好的經濟體之一，主要得益於技術出口和內需增長，多家與半導體有關的上市公司，負責人資產都增加了，台積電創辦人張忠謀(Morris Chang)的財富則增長了87％，達到28億美元，位列排行榜上的第15名。