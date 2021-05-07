最高溫達36度！吳德榮：周末午後山區有雨

中央氣象局指出，今（7）日鋒面位於臺灣北部海面，馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，臺灣東半部地區及金門有局部短暫陣雨，午後大臺北地區及西半部山區有局部短暫雷陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴﹔氣象局也針對臺南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。
記者孫唯容/綜合報導
2021-05-07 08:29:10
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」的專欄中指出，今天各地為晴時多雲，白天暖熱早晚涼；大氣仍不穩定，山區午後有局部短暫雷陣雨的機率，少部分平地亦有受到影響的機率。各地區氣溫：北部19至32度，中部21至34度，南部21至36度，東部20至34度。
吳德榮說，週六、日(8、9日)「滯留鋒」在北部海面徘徊，未觸及台灣陸地，各地為多雲時晴，但大氣不穩定度提高，午後山區有局部雷陣雨，少部分平地受到影響；清晨「陸風」與西南風輻合，西南部沿海偶有零星短暫雨的機率；各地白天暖熱早晚涼。
下週一至週四(10至13日)「滯留鋒」北移至東海，台灣各地為多雲時晴、「炎熱如夏」的天氣，各地高溫將升至33度以上，中南部最高溫更可達36度以上；午後山區有局部短暫雷陣雨的機率，清晨西南部沿海偶有零星短暫雨的機率。
吳德榮表示，最新模擬顯示，太平洋高壓勢力偏強，「滯留鋒」僵持在長江流域，看來鋒面的南下，未來10天機會渺茫，還得再等等。