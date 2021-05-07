前一天酒駕「沒預料再犯」撞死黃暐瀚母　中檢：遵循往例

▲方兆杰在4日凌晨才因酒駕被請回警局，而他不到24小時後再度無照酒駕，撞死黃暐瀚母親。 （圖/新頭殼）
▲方兆杰在4日凌晨才因酒駕被請回警局，而他不到24小時後再度無照酒駕，撞死黃暐瀚母親。 （圖/新頭殼）

記者孫唯容/綜合報導

2021-05-07 08:41:03

台中美髮師方兆杰5日清晨酒駕撞死名嘴黃暐瀚母親遭羈押禁見，更引起社會怒火，6日還爆出，方兆杰在4日凌晨才因酒駕被請回警局，而他不到24小時後即在駕照被吊扣的狀態下，再度無照酒駕，撞死黃暐瀚母親。此事曝光後，外界將矛頭指向檢方輕易放人走，對此，台中地檢署解釋，方兆杰是初犯，無肇事又坦承犯行，往例均無保請回，當時更無預料他會再犯。

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據了解，30歲的方兆杰5日清晨3點多駕駛妻子名下的賓士車，行經台中市南區東興路一段與樹義一巷路口時，高速猛烈撞倒行走在斑馬線上的黃暐瀚母親，一路拖行70公尺，導致黃暐瀚母親傷重不治。現場目擊證人指出，事發當時聽到很沉重的撞擊聲，一看才發現出了車禍，但卻發現肇事人並未先報警，而是先步行到附近的超商買了一罐啤酒，在路邊啜飲5分鐘才報警處理，疑似要規避酒測檢測。

警方到現場後立即向方兆杰施行酒測，酒測值達0.4mg/L，明顯超標；但方兆杰到案後，矢口否認有酒駕情事，僅說在肇事當下為了「壓壓驚」，才買酒喝，然而，警方在查訪方兆杰肇事前去的KTV後，證實他早在該處就已飲酒，狠打臉沒酒駕的說法。台中地檢署6日指出，檢警掌握相關人證、物證確定方兆杰在開車前就已有喝酒，且已達到「不能安全駕駛」程度，加上他肇事後的種種行為，認為他有滅證、並與其他人證串證可能，向法院聲請羈押獲准。

中市六分局則表示，方兆杰4日凌晨3點行經台中市西屯區時，遭轄區員警盤查時嗅出酒味，經檢測酒測值達0.25mg/L，遭公共危險罪送辦，並扣留車輛，而他被帶回警局後，立刻致電親友要領回車輛，訊後被檢方無保請回，不料時隔不到24小時，方兆杰即再犯酒駕撞死。事後外界質疑檢方輕易放人，根據《自由時報》報導，台中市地檢署回應，當時方兆杰坦承酒駕，考量為初犯並無前科，也無肇事，依照以往案例都會無保請回，但並沒料到方兆杰會再犯。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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