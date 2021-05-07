張立昂被爆「劈腿、害女染性病」　本人首發聲：交錯朋友

張立昂上演肌肉濕身秀。（圖／索尼音樂提供）
▲張立昂駁斥劈腿、害女染性病等指控。（圖／索尼音樂提供）

娛樂中心／綜合報導

2021-05-07 09:28:25｜2021-05-07 09:40:18

37歲張立昂近來接連被週刊、平面媒體爆料桃色醜聞，指他頻換女伴，還被21歲女大學生控訴劈腿、行房「不愛戴套」，害伴侶染性病等，形象重挫。昨（6日）本人終於打破沉默，嚴正否認有不忠情事，「只有可能是交錯朋友」，並強調自己健康檢查一切正常。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲張立昂推出新歌。（圖／索尼音樂提供）
▲▼張立昂戲劇男神形象鮮明。（圖／資料照）
▲▼張立昂戲劇男神形象鮮明。（圖／索尼音樂、三立提供、資料照）
▲張立昂為此鍛鍊身體瘦身5公斤。（圖
張立昂遭指與女大生交往期間，偷吃一名圈內女星，且性愛時不喜歡做防護措施，疑似害女星染上淋病，對此，他第一時間透過經紀公司說明：「跟女大生認識的期間，是單身的狀態，曾對對方有好感，也覺得可以深入認識對方，但對於現在這樣的情況發展感到遺憾，對方言論之中多有不實之處，公司已與律師研議，不排除嚴正提告。」

昨晚，張立昂在IG限時動態發文，首度親自回應近日的爆料，指新聞報導對自己、家人或支持他的人造成重大影響，「但有著劈腿，或是健康方面的疑慮，我還是想親自澄清，沒有錯綜複雜的交友，只有可能是交錯朋友，而我也一直是健康的，半年一次的健康檢查也都是正常的。」

最後，張立昂為這幾天的風波向外界道歉，「讓大家擔心，我很抱歉。」（編輯：楊穎軒）

▲張立昂聲明全文。（圖／張立昂IG）
▲張立昂聲明全文。（圖／張立昂IG）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

繼續作答
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答

PK擂台

政府祭3大圓夢安心生養政策搶救少子化，你會因此考慮生小孩嗎？

會考慮
還是不想
15.38%84.62%
2021-05-07-2021-05-10

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
92.94%7.06%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
18.66%81.34%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
73.68%26.32%
2021-05-04-2021-05-07
即時
推薦閱讀