張立昂被爆「劈腿、害女染性病」 本人首發聲：交錯朋友
37歲張立昂近來接連被週刊、平面媒體爆料桃色醜聞，指他頻換女伴，還被21歲女大學生控訴劈腿、行房「不愛戴套」，害伴侶染性病等，形象重挫。昨（6日）本人終於打破沉默，嚴正否認有不忠情事，「只有可能是交錯朋友」，並強調自己健康檢查一切正常。
娛樂中心／綜合報導
2021-05-07 09:28:25｜2021-05-07 09:40:18
張立昂遭指與女大生交往期間，偷吃一名圈內女星，且性愛時不喜歡做防護措施，疑似害女星染上淋病，對此，他第一時間透過經紀公司說明：「跟女大生認識的期間，是單身的狀態，曾對對方有好感，也覺得可以深入認識對方，但對於現在這樣的情況發展感到遺憾，對方言論之中多有不實之處，公司已與律師研議，不排除嚴正提告。」
昨晚，張立昂在IG限時動態發文，首度親自回應近日的爆料，指新聞報導對自己、家人或支持他的人造成重大影響，「但有著劈腿，或是健康方面的疑慮，我還是想親自澄清，沒有錯綜複雜的交友，只有可能是交錯朋友，而我也一直是健康的，半年一次的健康檢查也都是正常的。」
最後，張立昂為這幾天的風波向外界道歉，「讓大家擔心，我很抱歉。」（編輯：楊穎軒）