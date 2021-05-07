美增派轟炸機戰鬥機　保護美國和聯軍撤離阿富汗

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美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）表示，為保護部隊安全撤離，6架B-52長程轟炸機和12架F-18戰鬥機已奉令提供應急支援。
密利說，儘管塔利班（Taliban）叛亂團體每天對阿富汗政府目標發動80至120次攻擊，但自5月1日撤軍行動展開以來，「並未出現針對美軍和聯盟部隊的攻擊」。
美國在2001年9月11日遭遇恐怖攻擊後揮師阿富汗，推翻包庇蓋達組織首腦賓拉登（Osama bin Laden）的塔利班政權。今年適逢911事件20週年，美國總統拜登4月下令撤離駐守阿富汗的2500名美軍和1萬6000名民間承包商，並將撤離阿富汗的最後期限定於9月11日。
奧斯汀和密利強調，雖然美國持續與阿富汗安全部隊密切合作，雙方關係將隨著這波撤軍有所調整。
奧斯汀表示，美國將繼續透過挹注資金，以及駐守數百公里外的美軍基地和船艦提供軍事支援。
在外界廣泛擔憂美軍撤離後塔利班恐自阿富汗政府奪權下，密利表示，不應認定阿富汗部隊無用武之地。密利說：「阿富汗國家安全部隊（Afghan NationalSecurity Forces）及阿富汗政府目前仍團結一致。」「美國總統打算對兩者提供支援。」
密利還說，美國與阿富汗政府正進行討論，如何讓阿富汗空軍持續對地面政府軍提供有效支援。
阿富汗空軍相當依賴外國技術人員，目前正陸續撤離的1萬6000名承包商就包括這些技術人員。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1100507