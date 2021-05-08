NOWnews節目《財富老司機》 5／18起教你打造有錢人腦袋
在這個萬物齊漲、就是薪水沒漲的時代，小資族該怎麼賺到第一桶金，甚至達到「財富自由」的目標，成了現下年輕人最關切的議題，《NOWnews今日新聞》將自5月18日起，開闢新的Podcast節目《財富老司機》，用最淺顯易懂的方式，教大家如何打造「有錢人」的腦袋與框架，每週二晚間7點準時邀請大家上車；另外，每週五晚間7點還推出《財富老司機之每週一刻．上車囉！》，每集都挑選一本財經書籍，用活潑逗趣的方式介紹給讀者。
財經中心／台北報導
2021-05-08 10:00:00
兩位「財富老司機」分別是前世新大學傳播學院長彭懷恩，他在生活上、理財上都有自己的一套方法，擁有豐富的房地產投資經驗，現在不僅已經退休，還達到財富自由，因此《NOWnews今日新聞》特別邀請彭懷恩，以他過往受薪階級的身分，分享如何透過有效的投資理財方式，進而積累自己的財富。
另一位則是《NOWnews今日新聞》董事長黃群仁，擁有冒險精神的他年輕時選擇創業，他認為「不管你選擇什麼道路」，認真、努力固然重要，但想要達到財富自由，必須要有一個「不一樣的腦袋」，若缺乏正確理財觀念與視野，很難真正賺到錢。
在現今知識密集的年代，《財富老司機》的節目宗旨就是希望透過兩位主持人過往的經驗，以輕鬆對談的方式，加上自創公式解說、財經書籍推薦，以及自身故事分享，用最深入淺出的方式，介紹最基本，但也最重要的投資理財觀念。
首兩集黃群仁就建議年輕人要「換一個有錢人的腦袋」，跳脫舊的框架與觀念，節省、存錢雖然很重要，但「有些錢是該花的」，年輕人應該要多投資自己，透過增廣見聞去學習新技能，或是交際應酬拓展人脈後，為日後的主動收入帶來更多機會。彭懷恩也說，當薪資逐年提高後，也要控制讓被動收入可以長期複利，建議年輕人可以把買房當儲蓄，先以自住為考量，因為存錢的速度，絕對比不上房價上漲的速度。
至於《財富老司機之每週一刻．上車囉！》則是由曾經是婚顧公司負責人、財經專欄作家，現在是台灣通傳智庫創辦人的黃丹主持，配合《財富老司機》裡兩位主持人傳達的理念，推薦適合的書籍給年輕人。首兩集介紹的書籍《致富心態》、《拿鐵因子》，黃丹透過自製手板解說，並帶入現實生活故事，將「門檻很高、生硬難懂」的理財書籍，用活潑逗趣的方式演說，激發年輕人閱讀興趣。