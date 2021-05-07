高溫襲擊！天仁教你使用台灣Pay輕鬆降溫　再享現折優惠

時序來到5月，氣溫逐漸攀升，想要解渴降溫，但外出買飲料瞬間熱到融化；叫外送發現免運券早已用光。製茶專家「天仁茗茶」不僅推出眾多新品，以及DIY喝茶妙招，更不藏私傳授用簡單又聰明的的消費方式，讓受到酷暑折磨的你，隨時隨地都能輕鬆喝到手搖飲。





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▲四季春是一種茶樹的品種，其中又以製成捲球狀的烏龍茶滋味獨特。（圖／品牌提供）

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▲喝茶最忌等待，製茶專家「天仁茗茶」便推出「急沏冷泡茶」，不用15分鐘就能品嚐絕頂茶香。（圖／品牌提供）

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