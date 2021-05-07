高溫襲擊！天仁教你使用台灣Pay輕鬆降溫　再享現折優惠

時序來到5月，氣溫逐漸攀升，想要解渴降溫，但外出買飲料瞬間熱到融化；叫外送發現免運券早已用光。製茶專家「天仁茗茶」不僅推出眾多新品，以及DIY喝茶妙招，更不藏私傳授用簡單又聰明的的消費方式，讓受到酷暑折磨的你，隨時隨地都能輕鬆喝到手搖飲。
手搖飲最夯品項之一的四季春烏龍茶，相信大家肯定喝過，但多數人不清楚四季春的來歷。其實，四季春是一種茶樹的品種，可以製成各種茶，其中又以製成捲球狀的烏龍茶滋味獨特，無論冷泡或熱泡都好喝。製茶專家「天仁茗茶」便分享愛喝茶的你，在家也能DIY，自製屬於專屬夏日涼飲，冷泡秘訣就是取出8公克茶葉放入寶特瓶(瓶蓋裝滿茶葉約2公克)，倒入常溫水約靜置2小時就能品嚐清新甘甜的滋味，一口入喉令人瞬間消暑! 另外，熱泡也是別有滋味，放入5公克茶葉(約杯底平鋪7分滿的茶葉)，沖泡後金黃茶湯散發出強烈的花香，口感帶有順滑甘甜的滋味。
如果連2小時也不想等，「急沏冷泡茶」能幫你時間快轉! 獨特茶葉切割技術，讓茶湯快速溶出，不用15分鐘就可享用天仁明星茶飲913茶王及清新香氣的茉莉綠茶，小包裝設計，外出攜帶超方便。
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歡慶天仁茗茶台灣Pay正式上線！即日起至6月30日，無論在天仁茗茶買好茶送親朋好友，還是在喫茶趣和好友大嗑美味茶料理，又或是在喫茶趣ToGo、CHAFFEE買人氣手搖茶飲。只要單筆發票金額滿100元使用台灣PAY付款立即享8折優惠！
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