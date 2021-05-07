若北京武力侵犯　澳洲不排除出兵助美協防台灣

中澳關係持續惡化，中國國家發展與改革委員會6日宣布，將無限期暫停與澳洲在戰略經濟對話機制下的一切活動，被認為是針對澳洲日前撤銷維多利亞省與中國簽訂之「一帶一路」協議的報復；與此同時，台灣問題也在澳洲對周邊區域進行評估的範圍內。澳洲媒體6日發表社論，指出如果台海發生戰爭，澳洲不排除將履行《太平洋安全保障條約》(ANZUS)，支援美國協防台灣；澳洲總理莫里森(Scott Morrison)也在6日接受媒體訪問時表示，澳洲政府對台灣政策堅定不變，若中國武力犯台，澳洲也會履行支援美國及盟友承諾。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-07 10:30:06｜2021-05-07 11:38:38
《澳洲金融時報》(Australian Financial Review)日前搭配我國外交部長吳釗燮的專訪內容，發表題為《澳洲須慬防台灣海峽戰爭》的社論，指出台海形勢日益緊張，雖然不至於全面開戰，但於「未達戰爭狀態的灰色地帶」採取攻勢的行動有可能持續，並配合各種恫嚇手段，營造出一種區域霸權氣氛，試圖迫使美國退出西太平洋，並讓區域內的國家屈服。
文章內容聲稱，澳洲政府雖然奉行「一個中國」政策，但若屆時美國出兵協防台灣，澳洲也將提供支援，或許會按照1951年簽訂的《太平洋安全保障條約》出兵，然而，無論是與中國開戰，或是任由台灣孤立無援，都會造成災難，所以澳洲必須審慎評估台灣局勢。
此外，澳洲總理莫里森6日接受澳媒訪問時，被問到對《澳洲金融時報》報導的看法、是否會支援台灣時，莫里森回應說：「我們（澳洲）一直履行支援美國及印太地區盟友的協議。」
莫里森強調，澳洲會致力維護印太地區自由和開放，而這需要區域內的各方都遵守法治、攜手合作，當前印太地區存在不確定性，為了應付這類問題而有相關的安全防衛協議。