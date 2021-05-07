AZ疫苗血栓疑雲未散　傳英國讓40歲以下選用他牌

▲英國媒體報導，阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）和牛津大學合作的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗引起極少數血栓病例疑慮後，英國將提供40歲以下民眾其他牌子的疫苗。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國媒體報導，阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）和牛津大學合作的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗引起極少數血栓病例疑慮後，英國將提供40歲以下民眾其他牌子的疫苗。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-07 10:59:40

（中央社倫敦6日綜合外電報導）英國媒體今天報導，阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）和牛津大學合作的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗引起極少數血栓病例疑慮後，英國將提供40歲以下民眾其他牌子的疫苗。

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「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，為審慎起見，英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）已建議民眾可改用美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的疫苗或莫德納（Moderna）疫苗。

英國衛生部發言人今天表示，JCVI與藥物及保健產品管理局（MHRA）的立場「仍是AZ疫苗對絕大多數成人的益處遠勝過風險」。

發言人在聲明中說：「JCVI持續根據最新科學建言檢討他們的建議內容。」發言人還說，英國預定7月底前讓所有成人接種疫苗，施打作業目前順利進行中。

JCVI在4月曾建議30歲以下年齡層可施打AZ疫苗以外的疫苗。在英國的孕婦被告知可用輝瑞疫苗或莫德納疫苗。

藥物及保健產品管理局說，罕見血栓與血小板減少症發生率，最近一週數字是注射每百萬劑有10.5例發生；上週則是施打每百萬劑出現9.3例。

「獨立報」（The Independent）報導，JCVI在本週稍早擬定建議事項，預料政府會在明天宣布。

JCVI今天表示，一些證據顯示，和AZ疫苗有關的不尋常血栓，女性發生率多於男性，但也說發生率差異很小。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1100507

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