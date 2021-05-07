中選會：藻礁、反萊豬、公投綁大選都跨越成案門檻

中央選舉委員會今天公布珍愛藻礁公投案、反萊豬公投案與公投綁大選公投案全部都跨過成案門檻，預計14日舉行委員會議，審定後宣告成案並辦理後續選務事宜。





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根據公民投票法規定，公投第二階段連署人數應達提案時最近一次總統、副總統選舉選舉人總數1.5%以上，以第15任總統、副總統選舉人數計算，連署門檻為28萬9667人。





依據公投法第23條規定，公投自110年起每兩年舉行一次，投票日訂於8月第4個星期六，預定將於今年8月28日舉行公民投票。



