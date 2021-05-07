中選會：藻礁、反萊豬、公投綁大選都跨越成案門檻

國民黨宣布為了828公投能夠順利過關，將啟動全台宣講活動。
▲國民黨反萊豬公投成案。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-05-07 10:31:16｜2021-05-07 10:31:24

中央選舉委員會今天公布珍愛藻礁公投案、反萊豬公投案與公投綁大選公投案全部都跨過成案門檻，預計14日舉行委員會議，審定後宣告成案並辦理後續選務事宜。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據公民投票法規定，公投第二階段連署人數應達提案時最近一次總統、副總統選舉選舉人總數1.5%以上，以第15任總統、副總統選舉人數計算，連署門檻為28萬9667人。

依據公投法第23條規定，公投自110年起每兩年舉行一次，投票日訂於8月第4個星期六，預定將於今年8月28日舉行公民投票。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

繼續作答

PK擂台

政府祭3大圓夢安心生養政策搶救少子化，你會因此考慮生小孩嗎？

會考慮
還是不想
11.11%88.89%
2021-05-07-2021-05-10

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
93.14%6.86%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
18.84%81.16%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
73.71%26.29%
2021-05-04-2021-05-07
即時
推薦閱讀