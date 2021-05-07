特企／上善若水利益眾生　謝義錩「金香善水」個展

曾經擔任華美建設總經理及台北房屋副總經理的謝義錩，在房地產及廣告業界擁有響亮名號，他也曾參與創立東北扶輪社，並橫跨設計、建築與藝術創作；此次他以「晨㬢似金大慈如暉、上善若水利益眾生」為主題的「金香善水」個展，將從5月1日到6月30日在將捷金鬱金香酒店、滬尾藝文休閒園區 （新北市淡水區中正路一段2號）展出。





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謝義錩學習德國李希特的油畫技法，現世畫價最高的德國李希特，用刮板創作油画，他悉心學習技法，創作出他自己想要的美感作品，在此次個展中也加上自創刷筆，創新画作；在展出的金鬱金香酒店中，金香慈暉，上善若水，金香善水無遠弗屆。





這次的個展，謝義錩引用華嚴經「心如工畫師能畫諸世間.五蕴悉從生無法而不造。若人欲了知三世一切佛.應觀法界性一切唯心造」，強調水是天下最柔軟之物，但却無堅不摧，弱勝強柔勝剛，所以在他作品中色受想行識的五蕴皆由心造，可以看到大自然的形象山水的穿插。





謝義錩把自己歸類為抽象裝飾主義者，作品是以真善美，可以裝飾在你我住家的牆壁為主；有別於抽象表現主義的作品，有些你我都無法了解的、奇怪的作品。





他也感謝滬尾藝文休閒園區、將捷金鬱金香酒店總裁林長勳建築師，林長勳曾任建築師全聯會理事長，台北建築商公會顧問，更以上善若水利他的美德，在公益上有慈暉文教基金會，有保護自然生態的瓦瑶溝休閒綠帶，更提供酒店的空間給謝義錩展出50多張個展作品。









