特企／上善若水利益眾生　謝義錩「金香善水」個展

▲以「晨㬢似金大慈如暉、上善若水利益眾生」為主題的「金香善水」個展，將從5月1日到6月30日在將捷金鬱金香酒店、滬尾藝文休閒園區展出。（圖／資料照片）
▲以「晨㬢似金大慈如暉、上善若水利益眾生」為主題的「金香善水」個展，將從5月1日到6月30日在將捷金鬱金香酒店、滬尾藝文休閒園區展出。（圖／資料照片）

本報訊

2021-05-07 10:50:30

曾經擔任華美建設總經理及台北房屋副總經理的謝義錩，在房地產及廣告業界擁有響亮名號，他也曾參與創立東北扶輪社，並橫跨設計、建築與藝術創作；此次他以「晨㬢似金大慈如暉、上善若水利益眾生」為主題的「金香善水」個展，將從5月1日到6月30日在將捷金鬱金香酒店、滬尾藝文休閒園區 （新北市淡水區中正路一段2號）展出。

我是廣告 請繼續往下閱讀

謝義錩學習德國李希特的油畫技法，現世畫價最高的德國李希特，用刮板創作油画，他悉心學習技法，創作出他自己想要的美感作品，在此次個展中也加上自創刷筆，創新画作；在展出的金鬱金香酒店中，金香慈暉，上善若水，金香善水無遠弗屆。

這次的個展，謝義錩引用華嚴經「心如工畫師能畫諸世間.五蕴悉從生無法而不造。若人欲了知三世一切佛.應觀法界性一切唯心造」，強調水是天下最柔軟之物，但却無堅不摧，弱勝強柔勝剛，所以在他作品中色受想行識的五蕴皆由心造，可以看到大自然的形象山水的穿插。

謝義錩把自己歸類為抽象裝飾主義者，作品是以真善美，可以裝飾在你我住家的牆壁為主；有別於抽象表現主義的作品，有些你我都無法了解的、奇怪的作品。

他也感謝滬尾藝文休閒園區、將捷金鬱金香酒店總裁林長勳建築師，林長勳曾任建築師全聯會理事長，台北建築商公會顧問，更以上善若水利他的美德，在公益上有慈暉文教基金會，有保護自然生態的瓦瑶溝休閒綠帶，更提供酒店的空間給謝義錩展出50多張個展作品。

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

繼續作答
您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答

PK擂台

政府祭3大圓夢安心生養政策搶救少子化，你會因此考慮生小孩嗎？

會考慮
還是不想
11.11%88.89%
2021-05-07-2021-05-10

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
93.14%6.86%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
18.84%81.16%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
73.71%26.29%
2021-05-04-2021-05-07
即時
推薦閱讀