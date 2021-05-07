柯文哲嘆：酒駕曾撞死我學生！黃暐瀚「49字回應」網淚崩

▲台北市長柯文哲6日晚間在臉書表示，自己的學生也曾被酒駕撞死，呼籲民眾別再酒駕。（圖／翻攝自柯文哲臉書）
▲台北市長柯文哲6日晚間在臉書表示，自己的學生也曾被酒駕撞死，呼籲民眾別再酒駕。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-07 11:10:10

台中市南區5日凌晨3時許發生一起酒駕車禍，一名30歲方姓男子駕駛開黑色賓士行經路口，高速撞上一名陳姓婦人，婦人送醫後不治，隨後警方發現，該名婦人正是資深媒體人黃暐瀚的媽媽，消息一出震驚各界，酒駕議題也再度浮上檯面。對此，台北市長柯文哲6日晚間在臉書表示，自己的學生也曾被酒駕撞死，呼籲民眾別再酒駕，黃暐瀚現身留言串回應，49字留言讓全場看完不禁淚崩。

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柯文哲表示，黃暐瀚是知名媒體人，也是他的朋友，當他聽到黃暐瀚的母親因為酒駕事故不幸離開，且在聽聞噩耗後，還強忍悲痛把節目主持完，讓人更難過。柯文哲認為「酒駕是對生命的蹂躪與藐視，毫無道德可言」。

柯文哲感慨道「8年前，一樣在5月，我的學生曾御慈被酒駕者撞上、身受重傷，我是外科急重症專家，也是束手無策、無力回天」。自從擔任台北市長後，這幾年台北市做了很多努力，除了加強路檢取締，也協同聯合醫院與台北地檢署，積極治療酒癮累犯，酒駕肇事數據有下降、但還不夠，強調「我們不想再看見，有人需要承擔酒駕奪走親人的痛苦」，最後呼籲「讓我們一起繼續努力，拒絕酒杯裡的謀殺。開車不喝酒，開車不喝酒，開車不准喝酒」。

▲台北市長柯文哲6日晚間在臉書表示，自己的學生也曾被酒駕撞死，呼籲民眾別再酒駕。（圖／翻攝自柯文哲臉書）
▲台北市長柯文哲6日晚間在臉書表示，自己的學生也曾被酒駕撞死，呼籲民眾別再酒駕。（圖／翻攝自柯文哲臉書）
對此，黃暐瀚現身留言串回應「謝謝市長，謝謝我的朋友，阿北（柯文哲）。願台灣不再有酒駕，願不再有人，因酒駕而傷亡。真的真的不希望再看到了。暐瀚敬上，2021」。短短49字留言吸引萬人按讚回響，網友紛紛替他加油打氣「加油，你母親一定以你為榮！」「請節哀！敬佩你的專業態度」、「心疼不已！期待期望大家能為台灣的酒駕劣行入重刑站出來，以慰所有枉死的靈魂得安息」、「心疼暐瀚哥，加油呢！願黃媽媽一路好走」。（編輯：賴詠璿）

▲黃暐瀚現身留言串回應，49字留言讓全場看完一陣鼻酸。（圖／翻攝自柯文哲臉書）
▲黃暐瀚現身留言串回應，49字留言讓全場看完一陣鼻酸。（圖／翻攝自柯文哲臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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