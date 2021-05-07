國民黨魁選舉起跑  1000萬保證金非拿出現金、僅書面承諾

李哲華
▲國民黨組發會主委李哲華（左）與黨秘書長李乾龍（右）今日公告黨主席選舉相關事項。（圖／記者余祥攝,2021.05.07）

記者余祥／台北報導

2021-05-07 11:45:42｜2021-05-07 11:46:05

國民黨今(7)日上午由秘書長李乾龍、組發會主委李哲華公告110年黨主席選舉有關事項：今年黨主席選舉將於6月3日至4日領表；6月7日至8日登記；7月24日投開票。至於參選黨魁需要備妥1320萬元，李哲華說明，1000萬保證金並非要拿出現金，只是書面承諾。

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依據「110年中國國民黨主席選舉作業細則」規定，領表時需繳交領表登記費20萬元；登記時需繳交作業費300萬元，同時需繳納保證金1000萬元（可開立本票）。此外，未繳交109年度募款責任額之黨公職人員，不具備主席選舉候選人資格。

對於此次黨主席選舉保證金等問題，李哲華說明，1000萬保證金並非要拿出現金，只是書面承諾，過去是以切結的方式，但因應去年底通過黨公職募款責任額，未來黨公職提名選舉作業都會以類似保證金的制度，確保制度能落實，並非僅針對主席選舉，包括黨代表、中央委員與中常委選舉，都是一樣的標準，有意參選同志無須擔心。作業費則是依據多退少補、使用者付費的原則，與過去都相同。

李哲華強調，任何黨內同志願意參選黨職者都非常歡迎，基層黨員最關心的是黨公職人員能夠不計較任何厲害、勇於承擔，無私無我的奉獻，這是基層最主要的期待。

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