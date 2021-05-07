陳其邁表態　支持政院版三接外推、藻礁公投將投不同意

陳其邁
▲高雄市長陳其邁表態支持政院版三接外推，而828的藻礁公投將投不同意。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.07）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-07 12:19:56｜2021-05-07 12:25:27

中選會今（7）日公布藻礁公投成案，針對行政院日前提出的三接外推方案，高雄市長陳其邁今日在議會進行環境汙染防制作為專案報告時，被民進黨議員郭建盟問到針對南電北送及三接外推的態度，陳其邁明確指出，贊成行政院所提的三接修正案，而對議員黃捷詢問對藻礁公投的態度，陳其邁也表態「我會投不同意」。

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議員郭建盟指出，高雄市固定污染源排放，就佔了整個排放源38％，其中前20大排放單位就佔了74.6％，其中第一大的中鋼跟第二大的台電就已經包辦了這些的二分之一，高雄這幾十年好不容易看到有一個契機，就是桃園大潭電廠的天然氣燃燒，發電效率提升以後中南部的電力負荷就可以降低，但現在第三接收站的工程受到延誤，郭建盟也問市長陳其邁，針對南北電力均衡及三接工程，市長的堅持是什麼？對於高雄市民長期幾十年來的健康付出的代價，態度是什麼？

對此高雄市長陳其邁則表示「贊成行政院所提的三接修正案」，陳其邁認為，三接修正案把過去對環境比較大的衝擊，譬如說在馬政府當時的230公頃縮減為23公頃左右，對藻礁影響較少，接管也往外延了455公尺，所以在便利的電力的需求，跟整個環境保護的兩個框架來看，是比以前進步很多。

陳其邁也強調，贊成的理由在於環境正義，應該南部發的電南部自己用，也能夠減少環境負擔，去年有500多億度電，高雄只用了200多億度電，其他都是南電北送，從市長跟國家經濟安全的角度，能源區域平衡很重要，地方政府有義務讓各區電力維持穩定，不是什麼事都找南部要電，「這個我們會拒絕」。

而議員黃捷則問到藻礁公投今日中選會已經公佈成案，針對828藻礁公投，陳其邁會怎麼投？而且三接蓋不蓋跟高雄有很直接的關係，三接如果蓋的話，對於高雄燃煤機組除役是不是能夠如期，甚至是有提前的可能？

▲鄭文燦指出，行政院對三接案已第2度調整，「這是一個在困難當中要選擇的最佳方案」，目得就是希望藻礁保育極大化，希望大家支持這樣的立場。圖為進行中的三接工程。（圖／資料畫面，記者李春台攝）
▲鄭文燦指出，行政院對三接案已第2度調整，「這是一個在困難當中要選擇的最佳方案」，目得就是希望藻礁保育極大化，希望大家支持這樣的立場。圖為進行中的三接工程。（圖／資料畫面，記者李春台攝）
針對828藻礁公投，陳其邁則表態「我會投不同意」，陳其邁認為，三接蓋不蓋其實對所有執政者來講都是一個困難的決定，相信行政院做了一個非常困難的決定，但也必須考慮到區域平衡，核二廠馬上就有兩座機組要除役，一號和二號機，協和電廠也即將除役，若大潭電廠沒有再接上來，勢必會造成北部地區用電的缺口，若是尋找其他的替代的可能，譬如說到林口或其他，時間上大概就會延遲大概11年左右，從這個情況之下，雖然多花了100多億，但是這個決定，佔總體的這個考量、從國家的利益來看，是應該支持。

陳其邁說，站在高雄的角度來看，自己要用電就自己發，高雄、南部地區，高雄自己發展綠電，那這些多出來的電力除了應付未來的能源需求之外，更重要的「有努力的同學應該要有糖吃」，應該要得到鼓勵，所以也要求多出來的綠電、天然氣發電的用電，應該用在南部地區，加速燃煤電廠的除役，這一點會堅持。

黃捷也表示，天然氣沒有辦法加速興建，對於其他正在幫全國發電燃煤機組的縣市來說就是一個壓力，高雄的興達電廠機組雖然市長已經要求要提前一年除役，但天然氣若沒辦法如期供應，對於其他縣市，尤其是中火還有興達，這兩個這麼用力在幫大家發電的機組，對在這邊生活的民眾在這裡是非常不公平的，藉著這個機會，大家應該一起思考828的公投到底要怎麼投？黃捷也表態「希望所有的高雄人都能在828投下不同意」。

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