台北市酒駕少歸功柯文哲？鄭運鵬揭真相

▲立委鄭運鵬。(圖／記者呂炯昌攝)
▲知名媒體人黃暐瀚的媽媽在母親節前夕，不幸遭酒駕撞死，讓酒駕議題再掀起熱議﹔台灣民眾黨在臉書探討相關議題外，更點名台北市從107年以來，酒後肇事件數連續三年都是六都最低，全因市長身兼民眾黨主席柯文哲的「醫療介入」，在酒癮防治方面相當努力。對此，民進黨立委鄭運鵬指出，台北市的酒駕件數低，仰賴大眾運輸的得天獨厚，絕對不是他們的黨主席特別厲害。(圖／記者呂炯昌攝)

記者孫唯容/綜合報導

2021-05-07 12:23:27

知名媒體人黃暐瀚的媽媽在母親節前夕，不幸遭酒駕撞死，讓酒駕議題再掀起熱議﹔台灣民眾黨在臉書探討相關議題外，更點名台北市從107年以來，酒後肇事件數連續三年都是六都最低，全因市長身兼民眾黨主席柯文哲的「醫療介入」，在酒癮防治方面相當努力。對此，民進黨立委鄭運鵬指出，台北市的酒駕件數低，仰賴大眾運輸的得天獨厚，絕對不是他們的黨主席特別厲害。

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鄭運鵬表示，自己是土生土長的台北人，他認為，講酒駕，就一定要談大眾運輸，因為喝酒後搭上大眾運輸，就不會酒駕，也不會有酒駕肇事，大眾運輸一定是公共投資，不會賺錢，不管是公車、鐵路還是捷運，甚至計程車。

鄭運鵬回憶，自己小學時，台北市開始建設捷運系統，30歲工作時高雄才開始捷運動工，44歲時桃園第一條機場捷運才得以通車，台中市捷運剛剛啟用，台南市的還在施工。

鄭運鵬說，公車部分，台北市幾乎完全都會，戶籍居住260萬人，進城上班時高達700萬人，再晚還是有乘客，大致上公車補貼偏遠和高齡就可以。出了台北，哪個直轄市的非都市地區晚上還有足夠的公車？算我輸民眾黨沒關係。

至於計程車，出了台北的鄉村地區，計程車就不會滿街繞來繞去了，晚上哪裡攔計程車？可能連UBER都叫不到。鄉下地區如果遇到就抓酒駕可以記點當業績，交通警察只要晚上8點以後站在當地那一兩家小餐廳旁邊，就會有應酬完想騎100公尺回家的鄰居，自動送上業績。

鄭運鵬強調，酒駕絕對錯誤，不需要同情、也不需要原諒！但是，民眾黨拿數字來蹭新聞，餵鄉民吃血饅頭，台北市大眾運輸的得天獨厚，是因為北市是首都，全國人納稅養起來的，便利了台北，酒駕犯罪的就是納稅的鄉下人了，「台北市的數字，絕對不是他們的黨主席特別厲害。」

鄭運鵬也說，這些觀念，幾年前在交通委員會都講過、酒駕修法也不斷提醒，只是，新聞和輿論都不會關心這樣的角度。從政要心存善念，要看到台灣弱勢疾苦的那一面，算我拜託天龍黨了。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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