台北市酒駕少歸功柯文哲？鄭運鵬揭真相

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鄭運鵬回憶，自己小學時，台北市開始建設捷運系統，30歲工作時高雄才開始捷運動工，44歲時桃園第一條機場捷運才得以通車，台中市捷運剛剛啟用，台南市的還在施工。





鄭運鵬說，公車部分，台北市幾乎完全都會，戶籍居住260萬人，進城上班時高達700萬人，再晚還是有乘客，大致上公車補貼偏遠和高齡就可以。出了台北，哪個直轄市的非都市地區晚上還有足夠的公車？算我輸民眾黨沒關係。





至於計程車，出了台北的鄉村地區，計程車就不會滿街繞來繞去了，晚上哪裡攔計程車？可能連UBER都叫不到。鄉下地區如果遇到就抓酒駕可以記點當業績，交通警察只要晚上8點以後站在當地那一兩家小餐廳旁邊，就會有應酬完想騎100公尺回家的鄰居，自動送上業績。





鄭運鵬強調，酒駕絕對錯誤，不需要同情、也不需要原諒！但是，民眾黨拿數字來蹭新聞，餵鄉民吃血饅頭，台北市大眾運輸的得天獨厚，是因為北市是首都，全國人納稅養起來的，便利了台北，酒駕犯罪的就是納稅的鄉下人了，「台北市的數字，絕對不是他們的黨主席特別厲害。」





鄭運鵬也說，這些觀念，幾年前在交通委員會都講過、酒駕修法也不斷提醒，只是，新聞和輿論都不會關心這樣的角度。從政要心存善念，要看到台灣弱勢疾苦的那一面，算我拜託天龍黨了。



