NBA／柯瑞有望超車科比紀錄 勇士贏球躍升西區老八
勇士今(7)日主場迎戰雷霆，聯盟得分王Stephen Curry(柯瑞)攻下全場最高34分，本季第35次破30分大關，有機會超車Kobe Bryant(科比)紀錄，也幫助勇士以118:97獲勝，加上灰熊今日輸球，勇士排名前進到西區第8。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-05-07 12:38:05
Curry今天一開賽就展現不錯手感，首節獨拿9分，幫助勇士取得領先，次節加上隊友助陣，勇士拉開12分差距，易籃後，Curry展現得分王實力，單節高效拿下17分，也把比賽打進垃圾時間。
Curry今天出賽32分鐘，砍進6顆三分球，包辦34分7助攻4籃板，本季第35次單場砍下超過30分，在職業生涯第12個賽季裡，只有「籃球之神」Michael Jordan(44場)、Kobe (36場)比他多。
除了Curry外，勇士另一亮點是替補登場的Mychal Mulder，三分球13投7中，挹注次高的25分，Draymond Green貢獻5分9籃板9助攻。
確定無緣季後賽的雷霆，全隊命中率僅4成出頭，板凳軍Ty Jerome攻下最高23分，先發前鋒Darius Bazley添加22分，加上Theo Maledon的15分，全隊只有3人得分破雙位數。