搶澤西島捕魚權！法船堵港口　英民拿舊式滑膛槍反擊

▲英法2國近日在英國的皇家屬地澤西島，爆發自脫歐後最嚴重的捕魚權糾紛，大量法國漁船甚至以封鎖港口的方式表達抗議。（圖／美聯社／達志影像）
▲英法2國近日在英國的皇家屬地澤西島，爆發自脫歐後最嚴重的捕魚權糾紛，大量法國漁船甚至以封鎖港口的方式表達抗議。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-07 12:36:44

英國與法國近日在英國的皇家屬地澤西島(Jersey)，爆發脫歐後最嚴重的捕魚權糾紛，數十艘法國船隻6日甚至直接駛入港口，試圖以堵塞運輸的方式表達不滿，英法雙方都因此調派艦艇到場應對。不過有人拍攝到當地一名英籍居民，竟穿起古代軍服，舉著舊式的滑膛槍，朝港口的方向對空射擊，恫嚇意味十足，也意外引起話題。

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綜合外媒報導，上個月底澤西島政府根據英歐貿易與合作協議，公布自5月起能駛入該島海域捕魚的法國漁船名單，只有41艘，而且每年捕魚日數也從40天減到11天，申請捕魚牌照時還必須提交以往在該地區捕過魚的證明，並安裝漁船監控系統，方便即時追蹤位置。

有關規定引起法國政府和漁民的不滿，指控英國事前沒有和法方商議就訂立新規定，導致法方一直被蒙在鼓裡，沒有足夠的時間評估和反應；由於該島有95%電力是靠3條法國海底電纜供應的，法國海事部因而揚言，會在必要時切斷對澤西島的電力供應以報復，大量的法國漁船也在6日以封鎖港口的方式表達抗議。

在雙方就著捕魚問題對峙時，有目擊者拍到澤西島一位居民穿起古代軍服，跑到島上的伊麗莎白城堡(Elizabeth Castle)，舉起舊式的滑膛槍，朝著港口的方向對空射擊。英媒《ITV》指出，該名男子是「澤西民兵」組織（Jersey Militia）的一員，不少外國網友紛紛留言打趣道，這位居民一輩子說不定「就夢想著這一刻」到來。

澤西島是英國王室的一個皇家屬地，位於諾曼第半島外海20公里處的海面上，名義元首為英國女王伊莉莎白二世(Elizabeth II)，而首長則稱為行政官(Bailiff)，雖然國防與外交上的事務完全由英國負責，但高度自治，甚至擁有自己的稅務與立法系統。英國首相強生(Boris Johnson)對於澤西島的決定表達支持，也認為法國漁民封鎖港口的行為不合理，因而派出巡邏艦赴該島監察，但亦認同局勢有必要降溫，澤西島與法國也應該就捕魚問題展開對話。

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