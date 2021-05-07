柯P發文談醉駕　隋棠底下火大留言「酒駕等同蓄意殺人」

▲隋棠（左圖）向柯文哲反應酒駕罰則過輕。（圖／資料照、記者呂炯昌攝）
▲隋棠（左圖）向柯文哲反應酒駕罰則過輕。（圖／資料照、記者呂炯昌攝）

娛樂中心／綜合報導

2021-05-07 12:51:48｜2021-05-07 13:06:51

台中方姓美髮師5日凌晨酒後開車撞死資深媒體人黃暐瀚母親，事後被查出前一天就有因酒駕車輛被查扣紀錄，激起全台民眾憤怒。台北市長柯文哲昨（6日）在臉書發文呼籲「讓我們一起繼續努力，拒絕酒杯裡的謀殺」，女星隋棠在底下留言怒轟：「罰則太輕，大部分的酒駕者都是心存僥倖之人，根本完全不會在乎！」

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▲名嘴黃暐瀚母親遭酒駕者撞死，國民黨主席江啟臣今日前往探視。（圖／截圖自江啟臣臉書）
▲名嘴黃暐瀚母親遭酒駕者撞死，左為國民黨主席江啟臣。（圖／截圖自江啟臣臉書）
柯文哲表示：「酒駕是對生命的蹂躪與藐視，毫無道德可言！」提到8年前自己的學生也被酒駕奪走生命，「我擔任台北市長後，這幾年台北市做了很多努力。除了加強路檢取締，也協同聯合醫院與台北地檢署，積極治療酒癮累犯。酒駕肇事數據有下降、但還不夠， 我們不想再看見，有人需要承擔酒駕奪走親人的痛苦。」

隋棠看到柯文哲的貼文後，親自在底下留言，稱酒駕罰則太輕，大部分酒駕的人都心存僥倖，根本不會在乎，怒問：「酒駕等同是蓄意殺人，假如酒駕要面對十年以上監禁、數十萬甚至百萬以上罰鍰，心存僥倖之人還會如此氾濫嗎？」

「真的希望不要再有家庭因為酒駕破碎，頻繁的酒駕肇事已經是台灣人民極長久以來共同的夢魘了，它需要被正視。」隋棠一番諫言短短2小時按讚數破萬，網友也附和：「如果酒駕的罰則20年起跳，看這些人還敢不敢酒後開車，罔顧人命」、「罰則真的太輕，太輕太輕了」！（編輯：楊穎軒）

▲柯文哲發文談酒駕。（圖／柯文哲臉書）
▲柯文哲發文談酒駕。（圖／柯文哲臉書）
▲隋棠在留言區發聲。（圖／柯文哲臉書）
▲隋棠在留言區發聲。（圖／柯文哲臉書）
▲隋棠主張提高醉駕者法律刑度。（圖／資料照）
▲隋棠主張提高醉駕者法律刑度。（圖／資料照）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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