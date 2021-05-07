台大個人申請預分發　醫學系罕見出現1缺額

▲指考分發入學成績昨天放榜，其中有兩名高中生原本可上台大，轉往亞洲大學就讀。（圖／翻攝台灣大學臉書）
▲台灣大學個人申請管道今天放榜，經過校內「預分發」總計錄取1639人，缺額2名，醫學系罕見出現一名缺額，原因是這名學生將醫學系放在第二志願，正取了台大另一個系。（圖／翻攝台灣大學臉書）

中央社

2021-05-07 13:10:19

（中央社記者陳至中台北7日電）台灣大學個人申請管道今天放榜，經過校內「預分發」總計錄取1639人，缺額2名，醫學系罕見出現一名缺額，原因是這名學生將醫學系放在第二志願，正取了台大另一個系。

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台大教務處註冊組主任李宏森表示，台大今年預計招收1641人，經過校內「預分發」正取1639人，缺額2名出現在人類系、醫學系。

李宏森表示，人類系的缺額是因為第一階段只設定兩倍率篩選，導致備取學生人數不足。醫學系缺額則是因為該系從不列備取，今年有一名錄取生把醫學系列為台大的第二志願，在「預分發」後，錄取了台大另一個系。

李宏森並未透露這名學生最後錄取的學系，但經媒體交叉查榜，這名學生應是錄取台大獸醫系。李宏森表示，醫學系知道出現缺額後，感到相當驚訝，但也尊重學生的選擇，個人申請的缺額將流入後續的考試入學管道，醫學系有信心會把名額招回來。

李宏森解釋，過去個人申請放榜，單一學生可能同時錄取多系，而有3冠王、5冠王的狀況。透過「預分發」，讓學生在報名台大學系時先填一次志願，最後只會錄取一個正取學系，而把其他機會清出來，保留給其他人遞補，藉此增強學生選擇台大的信心，也避免重複錄取造成的缺額。

李宏森表示，今年透過「預分發」，共有636人從備取變成正取，1035人備取名次提升。他強調，台大今天公布的榜單，還不是最後結果，學生可能會同時錄取其他大學的學系。同時提醒考生記得要參加5月13、14日由大學甄選委員會舉辦的統一分發登記就讀志願序，「不然現在公布的名單就沒用了」。（編輯：管中維）1100507

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