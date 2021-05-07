台中警局AI無人機隊成軍 治安如虎添翼

聞名遐邇的大甲鎮瀾宮「臺中媽祖國際觀光文化節」信眾動輒超過 10 數萬人，另如花博、選舉造勢、陳抗等大型活動都對警察的維安形成最大的挑戰。臺中市政府警察局秉持「智慧警政、科技警察」因應快速變化的勤務需求，於今(7)日成立無人機警察隊，成員共計有 30 人，任務配合執行刑案偵查、交通觀測、大型活動維安及整合現有影音即時傳送系統，提升執勤效能，並輔助指揮官決策參考及應處各種突發狀況。
記者鄧力軍/台中報導
2021-05-07 14:31:50
台中市警察局無人機隊在今日上午在警察局A棟大廳正式成軍，副市長陳子敬表示，這是一件很有重大意義的事，也是一個新的里程碑，相信有了無人機隊加入警察局的勤務運作，未來對於治安與交通維護的效能必能更加有效提升，讓臺中市成為更「幸福宜居」的城市。
臺中市政府警察局無人機警察隊現有各式無人機共有 12 臺，除具靈活飛行能力，並配備多樣酬載設備(如高階攝影鏡頭、熱顯像鏡頭、喊話器及強光投射器等），可與地面警力密切配合支援勤務執行，做到「狀況在哪裏，鏡頭就在哪裏」；無人機警察隊係任務編組，成員平時仍在原單位執行各項警察勤務，當有任務交付時，即能派遣就近成員以最快速度出勤大幅提升勤務及偵防效能。
此外，警察局正持續規劃發展 AI 智慧技術，針對大型活動場所，進行人群聚集程度與趨勢分析及人潮、車流疏散引導，靈活警力調度，有效維護活動安全、秩序，降低可能發生之危害。同時，運用無人機輕巧、靈活等特性，如加掛熱顯影像的功能，可擇定偏僻易生治安顧慮地區，規劃夜間空中巡邏偵蒐，主動發覺異常人、車狀況，防杜不法，發揮科技執法維護治安功能。