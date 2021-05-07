名家論壇》黃創夏／黑金又來敲門？民進黨危矣

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然而就算是李登輝那個黑金最猖狂的時代，黑金與地方派系大多數都還是在「天龍國」域外橫行，從來沒有膽敢在天子腳下、首善之都的大台北，演出一幕又一幕的荒唐戲碼。
最荒唐的是被視為是「明日之星」的台北市黨部主委吳怡農，軟弱的像團黏土，在北投之亂之際，完全受到地方派系恩恩怨怨的綑綁，還要勞動黨中央和蔡英文出面處理，如此庸弱的「明日之星」如何給人信心將來能堪大任？
奉勸民進黨，黑金再度來敲門，「斬立決」才是上策，不然的話，可能好日子就到頭了。
須知，現在的新興民主國家，地方選舉已不是「地方」議題。
四月初，和台灣同樣是被列為「第三波新興民主國家」的南韓舉辦地方首長和議員補選，南韓執政黨共同民主黨潰敗，首爾、釜山兩大都會區大敗，正式宣告文在寅政府進入跛腳，明年三月的南韓總統大選「變天」可能性，喧囂直上。
才在兩年多前，南韓局面並非如此，在2018年6月，南韓得執政黨共同民主黨猶如推土機，摧枯拉朽輾壓在野黨，被稱為是「大屠殺」式的勝選。
只要翻轉就是天翻地覆，南韓的地方局面已經不能用過去解析地方選舉的「板塊」或「派系地盤」等等傳統邏輯面對了，在當下社群網路發達、資訊傳遞光速的時代、「地方」選舉早已經「不地方」了，大環境的結構因素往往更是決定各地選情的關鍵因素。
這樣的局面，同為「第三波新興民主國家」的台灣並不陌生，早在2014年的台灣地方「九合一大選」，「鯊魚返鄉」、「一條龍式的壟斷」、「紅色供應鏈的大屠殺」，和大陸過度緊密造成的台灣社會不滿，一夕之間完全推倒主宰台灣地方結構七十多年的「地方派系」，樁腳、宗親會雖然都仍在運作，完全不敵整個社會的主潮流、大結構，國民黨得到崩盤式的地方版圖大潰敗。
風水輪流轉，到了2018年，「八二三水災」是最後的臨界點，台大「卡管事件」、「促轉會東廠事件」、「政府公營事業快要變成『流』（新潮流）事業」，社會累積的憤怒大爆發，換民進黨地方選情大潰敗。
時光匆匆，又將到2022年了，民進黨先天不利。首先，民進黨僅有少數地方縣市長，大多是靠著2014年的浪潮而勝選，如今即將任滿，在地方上是否能夠順利交棒給心許的後繼對象？場面並不明朗！
另一方面，2018年國民黨雖然狂勝，但因為「韓流」的狂暴，讓多數選民恐懼，國民黨在2020總統和立委大選上，馬上就全面潰敗，之後威望不足的江啟臣完全鎮不住局面，論立委資歷，江啟臣鎮不住國民黨的立院黨團，幾名不分區立委是吳敦義提拔，也不太在乎江啟臣。在黨內倫理，江啟臣完全被馬英九等「大老」壓制，誰都看的出來江啟臣永遠不會是「老大」。
這樣的局面，對於國民黨想要在2024的總統大選和立委選舉的前景，極為不利，但正因為江啟臣的庸弱，他同樣也叫不動國民黨的地方諸侯。14席國民黨縣市首長反而因此得到不捲入是是非非的空間，在地方上依自己職權各行其是，未必「有功」但是「無過」，又多數是第一任內任期，挾現任者優勢又不受到國民黨「無腦」的波及，先天有利。
然而民進黨也別在旁邊偷笑，就算國民黨中央再怎麼「無腦」，也不可能永遠當成是民進黨執政「無能」的無限額提款機。
中央執政要是挺不住，黑金觀感要是再擴散，民進黨的選情絕對會受到致命的影響，就像2014、2018年的台灣選舉，還有今年的南韓同樣，「地方選舉並不地方」，只要「起風了」，版圖考量、派系平衡‧‧‧都不重要！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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