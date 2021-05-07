名家論壇》黃創夏／黑金又來敲門？民進黨危矣

▲蔡英文親上火線為近日民進黨涉入黑道爭議道歉。（圖/民進黨提供）
▲蔡英文親上火線為近日民進黨涉入黑道爭議道歉。（圖/民進黨提供）

文/黃創夏

2021-05-07 13:55:26

北投之亂、松山之亂、千蟑之亂‧‧‧天子腳下的「黑金」演出比離譜，民進黨要是不斷然處置，斬斷黑金立竿見影，民進黨的江山，危矣！

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過去民進黨打出「清廉、勤政、愛鄉土」與「反黑金」，讓許許多多厭惡舊國民黨時代黑金橫行的中間選民對民進黨寄予厚望，願意扶植以求讓台灣弊絕風清。

然而就算是李登輝那個黑金最猖狂的時代，黑金與地方派系大多數都還是在「天龍國」域外橫行，從來沒有膽敢在天子腳下、首善之都的大台北，演出一幕又一幕的荒唐戲碼。  

最荒唐的是被視為是「明日之星」的台北市黨部主委吳怡農，軟弱的像團黏土，在北投之亂之際，完全受到地方派系恩恩怨怨的綑綁，還要勞動黨中央和蔡英文出面處理，如此庸弱的「明日之星」如何給人信心將來能堪大任？

奉勸民進黨，黑金再度來敲門，「斬立決」才是上策，不然的話，可能好日子就到頭了。

須知，現在的新興民主國家，地方選舉已不是「地方」議題。

四月初，和台灣同樣是被列為「第三波新興民主國家」的南韓舉辦地方首長和議員補選，南韓執政黨共同民主黨潰敗，首爾、釜山兩大都會區大敗，正式宣告文在寅政府進入跛腳，明年三月的南韓總統大選「變天」可能性，喧囂直上。  

才在兩年多前，南韓局面並非如此，在2018年6月，南韓得執政黨共同民主黨猶如推土機，摧枯拉朽輾壓在野黨，被稱為是「大屠殺」式的勝選。

只要翻轉就是天翻地覆，南韓的地方局面已經不能用過去解析地方選舉的「板塊」或「派系地盤」等等傳統邏輯面對了，在當下社群網路發達、資訊傳遞光速的時代、「地方」選舉早已經「不地方」了，大環境的結構因素往往更是決定各地選情的關鍵因素。

這樣的局面，同為「第三波新興民主國家」的台灣並不陌生，早在2014年的台灣地方「九合一大選」，「鯊魚返鄉」、「一條龍式的壟斷」、「紅色供應鏈的大屠殺」，和大陸過度緊密造成的台灣社會不滿，一夕之間完全推倒主宰台灣地方結構七十多年的「地方派系」，樁腳、宗親會雖然都仍在運作，完全不敵整個社會的主潮流、大結構，國民黨得到崩盤式的地方版圖大潰敗。

風水輪流轉，到了2018年，「八二三水災」是最後的臨界點，台大「卡管事件」、「促轉會東廠事件」、「政府公營事業快要變成『流』（新潮流）事業」，社會累積的憤怒大爆發，換民進黨地方選情大潰敗。

時光匆匆，又將到2022年了，民進黨先天不利。首先，民進黨僅有少數地方縣市長，大多是靠著2014年的浪潮而勝選，如今即將任滿，在地方上是否能夠順利交棒給心許的後繼對象？場面並不明朗！

另一方面，2018年國民黨雖然狂勝，但因為「韓流」的狂暴，讓多數選民恐懼，國民黨在2020總統和立委大選上，馬上就全面潰敗，之後威望不足的江啟臣完全鎮不住局面，論立委資歷，江啟臣鎮不住國民黨的立院黨團，幾名不分區立委是吳敦義提拔，也不太在乎江啟臣。在黨內倫理，江啟臣完全被馬英九等「大老」壓制，誰都看的出來江啟臣永遠不會是「老大」。

這樣的局面，對於國民黨想要在2024的總統大選和立委選舉的前景，極為不利，但正因為江啟臣的庸弱，他同樣也叫不動國民黨的地方諸侯。14席國民黨縣市首長反而因此得到不捲入是是非非的空間，在地方上依自己職權各行其是，未必「有功」但是「無過」，又多數是第一任內任期，挾現任者優勢又不受到國民黨「無腦」的波及，先天有利。

然而民進黨也別在旁邊偷笑，就算國民黨中央再怎麼「無腦」，也不可能永遠當成是民進黨執政「無能」的無限額提款機。

中央執政要是挺不住，黑金觀感要是再擴散，民進黨的選情絕對會受到致命的影響，就像2014、2018年的台灣選舉，還有今年的南韓同樣，「地方選舉並不地方」，只要「起風了」，版圖考量、派系平衡‧‧‧都不重要！

●作者：黃創夏／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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