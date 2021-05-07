掌握未來趨勢　CoinBox打造頂級雲挖礦服務生態

相信2020 年比特幣市場對於許多人來說可是難忘的一年，挖礦減半、312大跌、BTC衝破歷史新高，不過劇烈波動的「比特幣」在 2020 年依然實現了驚人的價格增長。隨著幣價的不斷攀升，比特幣也逐漸被國際金融機構所重視，甚至列入投資選項。大名鼎鼎的灰度比特幣信託旗下掌管了超200億美金的數字貨幣基金，特斯拉也斥資15億美元購買比特幣，而每一次幣價的新高，都帶來行業新的變革。





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在全球數字貨幣總市值逼近2萬億美金的背景下，挖礦正在被更多投資者所青睞，目前數字貨幣礦業已經步入成熟穩定的規模化時期，全球的算力分佈格局發生了新變化：海外算力規模逐步擴大，同時挖礦概念股在美國資本市場逐漸興起。





越來越多具備專業運營、風控能力的資金和機構入場，以及上市公司進入挖礦產業，而在當今的挖礦產業中，全球化、專業化已是不可逆的浪潮。The Block Research 數據顯示，2020 年 12 月份，比特幣礦工收入達近 7 億美元，創下 2020 年單月曆史新高。





挖礦產業鏈朝著更完備的方向發展：從挖礦前期，客戶看不到的晶片研發、電源研發、整機組裝；中段挖礦期間，包括礦場上架、售後、礦場運維軟體、具備多挖的礦池，到計算收益過程，幣的套保、質押等，類似金融操作方式。





挖礦的門檻變得越來越高，普通用戶往往難以完成獨自佈局全球化挖礦和規模運作。整個挖礦過程，確實對小散戶，特別是小白來說，很難保證每個階段都做出正確選擇。而作為一門重投入的生意，挖礦除了礦機配置成本，也包括高額電費支出和礦機維護成本。長久以來，礦工還需承擔貨幣錯配、硬體設備迭代、幣價漲跌等多重風險，所以挖礦對礦工而言有很高的流動資金要求。因此近年來一種名為「雲挖礦」的服務應運而生。





▲「雲挖礦」，就是用戶通過平台購買雲算力合約，租賃算力挖礦，定時獲取收益。（圖／品牌提供）

所謂「雲挖礦」，就是用戶通過平台購買雲算力合約，租賃算力挖礦，定時獲取收益。其最核心的優勢就是簡化流程，降低入場門檻。用戶無需購買昂貴的礦機、挑選礦場，也無需自己24小時進行運營維護，合約結束後，無需處理機器、場地等，退出更靈活。而雲挖礦所帶入的用戶不僅僅是對礦機銷售有幫助，對於產業上下游的礦場，礦池都會形成助力，帶動產業上下游的增值。據統計，目前包括火幣礦池、CoinBox等全球雲算力平台已經超過50餘家。





其中，Coinbox是一個以加密貨幣挖礦業務為基礎的一站式區塊鏈和數字資產挖礦平台，其技術團隊來自於幣安、Google、BitMain、Huawei等知名企業，Coinbox致力於為全球用戶提供區塊鏈挖礦業務的投資與諮詢服務，其願景是通過搭建高收益、高性能的挖礦基礎設施，以穩定的挖礦收益作為專案的盈利基礎，讓普通用戶更簡易地參與到區塊鏈的產業投資。





就業務發展而言，CoinBox專注於為全球個人投資者和機構用戶提供真實、專業、可信賴的一整套定制化挖礦服務解決方案，涵蓋但不限於雲挖礦和雲託管兩條明星業務線，更包含管理礦機購買、物流運輸、電力管理、礦場運維等複雜流程，用戶一鍵下單即可享受服務。





Coinbox平台降低了挖礦門檻，不用投資者自己操心，投資者遠程監控數據和接收挖礦收益即可，這種方式很適合個人礦工或新入場的礦工，無需搭建挖礦環境和進行運維工作。而該名台目前在全球範圍內擁有自建礦場及合作礦場十餘個，戰略簽署貨源優先供應CoinBox。每家合作礦場都經過團隊統一標準的嚴格審核，主要分佈在中國電力資源豐富的四川和新疆，以及美國田納西州和哈薩克斯坦。CoinBox打造全球集群化礦場管理理念，有效分散用戶風險。





▲CoinBox打造全球集群化礦場管理理念，有效分散用戶風險。（圖／品牌提供）

更便捷高效的雲服務、更智能化的運維管理將是挖礦行業的未來趨勢，Coinbox希望能成為鏈接礦機廠商、礦工、個人投資者、機構和資本的堅實橋樑。而作為一站式區塊鏈和數字資產挖礦理財平台，除了提供雲算力服務外，還基於行業頂級區塊鏈技術及金融風控體系，為用戶提供更加安全便捷和專業高效的數字資產理財，將閒置資產提供更多增值空間。



