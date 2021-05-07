臺中火車站前轉運站 議員批：連基本安全與整潔都看不到

臺中火車站是臺中市門面，卻遭市議員江肇國抨擊，站前的公車轉運站動線設計不當，民眾穿越馬路險象環生；且啟用才2年的車站廣場環境髒亂，「連最基本的安全及整潔都看不到」。籲請盧秀燕市長不要只顧動工剪綵，應督促相關單位徹底改善，確保市民有安全、整潔的轉乘環境。





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江肇國實地勘察台中火車站發現，台中火車站位在二樓，一樓有4個公車候車站位，各站位間是車道，未有行人穿越道或斑馬線連接月台間。江肇國當場直擊，有民眾拖著行李直接跨越車道，與行駛中的大客車擦身而過，險象環生。





江肇國指出，臺中火車站每日進出超過5萬3千人次，是捷運高鐵台中站的5倍。2年前就不斷要求市府加強火車站周邊的行人動線標示，並且增派人力指引旅客出站，避免旅客因標示不明而置身險境。





他發現市府顯然充耳不聞，致令動線依舊混亂，人車爭道險象環生。江肇國質疑，盧市長先前一再強調安全是捷運通車的唯一條件，難道對於在火車站轉乘的旅客來說，安全就不必要了嗎？





此外，江肇國也看到才啟用2年多的火車站廣場地板到處都是口香糖的殘渣，台中火車站是台中市的門面，如今卻連最基本的安全及整潔都看不到，令人無奈。





針對江肇國抨擊，交通局回應，台中轉運中心與國光客運台中轉運站間的行人通行動線，交通局已於靠近新民街的臨停下客區旁設置人行通道，轉乘國道客運的民眾可由2樓大平台循目前的計程車排班區步行動線，由大平台新民街側電梯或樓梯至1樓，即可經由人行通道前往國光客運台中轉運站。





交通局強調，市府除已要求客運駕駛進入轉運中心時務必減速，也將持續優化並增設動線引導告示牌；另有關台中轉運中心環境整潔問題，市府已要求維護廠商加強巡查並增加清潔頻率，維護市容景觀。



