環團欲衝進議場找市長　黃捷：罷捷原班人馬

高雄市議長曾麗燕及國民黨團總召，從「反空污反萊毒顧健康全民聯盟」召集人之一的蘇偉碩手上接下陳情書。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.07）
▲高雄市議長曾麗燕及國民黨團總召童燕珍，從「反空污反萊毒顧健康全民聯盟」召集人之一的蘇偉碩手上接下陳情書。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.07）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-07 14:13:46｜2021-05-07 14:16:23

由黃義霖、挑大師、杏仁哥、謝嵃、蘇偉碩、王文心、歷史哥、徐尚賢等人組成的「反空污反萊毒顧健康全民聯盟」，今（7）日上午到高雄市議會外陳情，但該聯盟不滿市長陳其邁沒有出面，兩度欲闖進議場，高雄市議員黃捷則酸「罷捷的原班人馬」非常熱衷於所有的公共事務，呼籲還在外面抗議的團體們，如果你也支持高雄要減煤，一起在828先投下不同意。

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「反空污反萊毒顧健康全民聯盟」今日趁高雄市長陳其邁到議會做環境汙染防制作為專案報告時，特地到高雄市議會陳情，除將聯盟提出的陳情書遞交給議長曾麗燕及議會各黨團，並要市長陳其邁簽名承諾，不斷高喊「陳其邁踹共」，因陳其邁並未出面環團也兩度試圖衝進議場，但都被擋了下來，環團更喊出，這次進不去，下次要到市府找市長。

▲陳其邁今日到議會內進行高雄市環境汙染防制作為專案報告。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.07）
▲陳其邁今日到議會內進行高雄市環境汙染防制作為專案報告。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.07）
針對議場外的陳情，高雄市長陳其邁表示，上次在空污大遊行也已經承諾會訂定減煤跟脫煤的時間表，另外2050的淨零排放，這過程中間的淨零轉型，包括一些碳捕捉或者是怎麼樣能增加綠電能源轉型比例，市府也會跟中央一起合作，尤其高雄市是石化鋼鐵重工業的城市，對於環境的負荷來講，尤其工業部門，相對來講是比較高，會在不管是電廠加速除役，或者是汽電共生的機組總共大概17減到剩14座，訂定明確的排放時間表。

針對環團的陳情，國民黨團及民進黨團都分別召開記者會回應，國民黨團提出五大訴求，包括高雄市電力設施排放加嚴標準今年務必過關、高雄市鋼鐵業排放標準第一年標準最少比照台中、設立高雄市「淨零碳排」示範專區、提供空氣污染PM2.5與高雄市民健康專案報告、高雄市燃煤汽電共生機組兩年內至少減少20組。

▲高雄市議會國民黨團針對空污提出五大訴求。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.07）
▲高雄市議會國民黨團針對空污提出五大訴求。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.07）
而民進黨團總召鄭光峰則認為，空汙是所有高雄市民的痛，每個政黨都很重視這個問題，這次議會特別把排在6月的空汙專案報告提前至今天進行，也是為了回應環團訴求，然而令人遺憾的是，今天國民黨團與特定團體對於反空汙的言論，明顯已是情緒大於理性，國民黨團如果要反對燃煤、主張廢除燃煤機組，就不該一味反對，卻不提出任何對策。

▲民進黨團總召鄭光峰（前排中）認為，國民黨團如果要反對燃煤、廢除燃煤機組，就不該一味反對，卻不提出任何對策。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.07）
▲民進黨團總召鄭光峰（前排中）認為，國民黨團如果要反對燃煤、廢除燃煤機組，就不該一味反對，卻不提出任何對策。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.07）
黃捷則在質詢中則說到，議場外反空污的團體就是罷捷的原班人馬，看的出來他們非常熱衷於所有的公共事務，非常的支持他們關心高雄的空品，但也希望全國所有的公民在做決定的時候要一起負責任，每一個人投下的公投的選票都會影響接下來台灣的能源發展，所以呼籲這些在外面抗議的團體們，如果支持高雄要減煤，也認為高雄的空品要進步，「大家一起在828先投下不同意票」。

▲陳其邁在議場內進行「高雄市環境汙染防制作為專案報告」，場外的環團見陳其邁遲遲不出面，試圖衝進議場。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.07）
▲陳其邁在議場內進行「高雄市環境汙染防制作為專案報告」，場外的環團見陳其邁遲遲不出面，試圖衝進議場。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.07）
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