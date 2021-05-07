【NOW少年】12星座大哉問 最討厭星座排行榜

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根據主持人統計各大星座網站結果，12星座的惹人厭指數排行如下：
1.天蠍座：90%
天蠍座基本上就是活在自己的世界裡，通常跟其他人是不會有太多的交集，應該是沒甚麼衝突的，但天蠍總是喜歡露出一臉「瞧不起你」的表情，實在是「惹人嫌」呢！
2.處女座：85%
處女座的龜毛和潔癖可以說是遠近馳名的，很多人跟處女座相處都覺得很有壓力，也就是因為這樣，他們總是「惹人嫌」的。
3.水瓶座：80%
水瓶座實在是太特立獨行了，也不會顧及別人的想法，因此他們經常會得罪不少人，惹人嫌就更不用說了，
好險基本上水瓶座沒什麼心機，大家多半就當作沒這回事。
4.魔羯座：75%
魔羯座是比較自私一點的，他們只會對自己的事情積極、有興趣，反之，和自己無關的事情，魔羯座是比較漠不關心的，也就是因為他們的自我中心，很容易會惹人嫌。
5.雙魚座：65%
雙魚座實在是太過悲觀了，有時候說的話都很負面，沒有人喜歡聽那麼多負能量，因此多多少少還是有點惹人嫌的。
6.獅子座：60%
獅子座實在是太霸氣了，總是想要掌控大家，但也不是所有的人都想要被指使，所以獅子座高高在上的行為還是有點惹人嫌的。
7.雙子座：55%
雙子座算是比較會經營關係的，但同時也算是比較會巴結的，他們對於上司、長輩總是甜言蜜語，有時候在旁人看來是有點「過頭」的，多少還是會有點「惹人厭」！
8.牡羊座：50%
牡羊座如果是玩在一起的朋友，那絕對會玩得很盡興，但是如果需要一起合作，可能就會有一點「惹人厭」了，因為他們做事總是太過衝動又不太會看人臉色，經常把人的耐性磨光。
9.射手座：45%
射手座講話實在是太直接了，根本不懂看人臉色，也就是因為這樣，很容易就得罪了不少人，因為管不好自己的嘴巴，所以有時候還是挺惹人嫌的。
10.金牛座：30%
金牛座基本上就是一個好好先生、好好小姐，他們總是個性溫和，又很少發脾氣，面對這樣的金牛，基本上大家都還是覺得很好相處，不會覺得嫌棄。
11.天秤座：20%
天秤是很懂得維持形象的人，所以就算自身有什麼缺點，也不會在大家面前顯露出來，我們看到的天秤幾乎都是完美的，所以也不會有惹人嫌的問題！
12.巨蟹座：10%
巨蟹座對待大家總是非常溫柔，和他們相處起來是非常舒服的，而且巨蟹座平時對人是總有禮貌也樂於幫助他人，基本上他們的特質不太會讓人討厭！
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