鵬灣新亮點《造物手》　奪得「雙國際設計大獎」

屏東大鵬灣的鵬村濕地裝置藝術《造物手》屢傳捷報，四月中甫由全球3,942件參賽作品脫穎而出，榮獲美國繆思設計大獎（Muse Design Awards)雕塑設計銀獎，緊接再下一城奪2021年義大利A’設計大獎（A' Design Award and Competition)的肯定。此作品為「大鵬灣國家風景區管理處」(以下簡稱鵬管處)委託設計師陳昱良、有村藝術團隊設計執行，期望作品融合環境景觀並帶出地方文史故事，串聯水、樹林、天空共構自然和諧的景色，使濕地的寧靜氛圍深入民眾產生共鳴。





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▲鵬村濕地為一新秘境，將藝術裝置與環境、觀光、生活融為一體進行呈現。（圖／鵬管處提供）

× ▲鵬村濕地為一新秘境，將藝術裝置與環境、觀光、生活融為一體進行呈現。（圖／鵬管處提供）

陳昱良設計師以「大地孕母」作為創作方向，並以當地沿海一帶曾為母系社會的馬卡道原住民族群為發想，設定傳說故事來延伸設計，且為了融入環境氛圍和故事情節，挑選素雅、細緻又帶有粗曠色澤的水泥砂漿作為主材料，將半抽象的人形裝置設置於3米深的水池，藉由雕塑和浮雕的手感創作，營造巨人正在打造大地萬物與生命的畫面，透過身體、動作、散發的氣質來表現地方故事，提供觀看者劇情式的幻想空間。





▲鵬村濕地是大鵬灣重要濕地之一，猶如「大地孕母」從無到有創造大地萬物。（圖／鵬管處提供）