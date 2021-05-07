鵬灣新亮點《造物手》　奪得「雙國際設計大獎」

▲屏東大鵬灣的鵬村濕地裝置藝術《造物手》屢傳捷報。（圖／鵬管處提供）
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▲屏東大鵬灣的鵬村濕地裝置藝術《造物手》屢傳捷報。（圖／鵬管處提供）
記者蔡佳宏／屏東報導
2021-05-07 15:23:42
屏東大鵬灣的鵬村濕地裝置藝術《造物手》屢傳捷報，四月中甫
由全球3,942件參賽作品脫穎而出，榮獲美國繆思設計大獎（Muse Design Awards)雕塑設計銀獎，緊接再下一城奪2021年義大利A’設計大獎 （A' Design Award and Competition )的肯定。此作品為「大鵬灣國家風景區管理處」(以下簡稱鵬管處)委託設計師陳昱良、有村藝術團隊設計執行，期望作品融合環境景觀並帶出地方文史故事，串聯水、樹林、天空共構自然和諧的景色，使濕地的寧靜氛圍深入民眾產生共鳴。
▲鵬村濕地為一新秘境，將藝術裝置與環境、觀光、生活融為一體進行呈現。（圖／鵬管處提供） 鵬村濕地是大鵬灣重要濕地之一，鵬管處從無到有將臺灣及在地原生紅樹林引進濕地營造具備滯洪、淨化水質及生物多樣性之生態濕地公園，因歷史背景及位置環境下，鵬村濕地較少人為干擾，鳥飛回來了、魚游回來了、風也吹進來了，猶如「大地孕母」從無到有創造大地萬物。 × ▲鵬村濕地為一新秘境，將藝術裝置與環境、觀光、生活融為一體進行呈現。（圖／鵬管處提供） 陳昱良設計師以「大地孕母」作為創作方向，並以當地沿海一帶曾為母系社會的馬卡道原住民族群為發想，設定傳說故事來延伸設計，且為了融入環境氛圍和故事情節，挑選素雅、細緻又帶有粗曠色澤的水泥砂漿作為主材料，將半抽象的人形裝置設置於3米深的水池，藉由雕塑和浮雕的手感創作，營造巨人正在打造大地萬物與生命的畫面，透過身體、動作、散發的氣質來表現地方故事，提供觀看者劇情式的幻想空間。 ▲鵬村濕地是大鵬灣重要濕地之一，猶如「大地孕母」從無到有創造大地萬物。（圖／鵬管處提供） 鵬管處致力將景觀美學融入觀光場域建構中，此次規劃打造鵬村濕地為一新秘境，將藝術裝置與環境、觀光、生活融為一體進行呈現，如今獲得雙項國際大獎肯定，讓大鵬灣與濕地藝術躍上國際舞台，被更多人看見。民眾、攝影愛好者除可開車至鵬村濕地欣賞作品，亦可結合大鵬灣自行車路線騎乘規劃一日遊行程，前往濱灣碼頭、濕地、跨海大橋賞夕陽、吹海風，享受濱灣生活風情。 × ▲鵬村濕地是大鵬灣重要濕地之一，猶如「大地孕母」從無到有創造大地萬物。（圖／鵬管處提供）