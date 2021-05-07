東元集團董事改選將至　黃育仁陣營7候選人力推1終極目標

東元董事提名人 黃育仁
▲菱光科技董事長、東元董事提名人黃育仁今（7）日以影片方式發表共同宣言，力推改革派所推出的「聚焦東元 3.0 計劃」。（圖／菱光科技公司提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-05-07 14:31:45

台灣家電製造商東元集團將在5月25日召開股東會並全面改選董事，其前五大股東分別為寶佳資產、華新麗華、嘉源投資、菱光科技與希爾契斯特國際投資集團。菱光科技所提名的7位董事候選人黃育仁、黃立聰、方頌仁、李明萱、劉積瑄、孫又文及侯智升，今（7）日以影片方式發表共同宣言，力推改革派所推出的「聚焦東元 3.0 計劃」，終極目標是要讓東元馬達無所不在。

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菱光科技董事長黃育仁表示，馬達產業正面臨50年一度的大轉變，馬達不再是傳統產業，家電業和物流業也同樣在面臨快速的數位化轉型，東元必須要改革創新，才能因應產業趨勢和潮流演變，整個東元集團的資源，其實是可以更整合更聚焦，尋求更多關鍵突破點，東元的核心事業在機電，現在有很多新的機會，馬達應該可以做得更輕、做得更小，這樣才能夠進入到更多的應用，進入到更多的市場，終極目標就是要讓東元馬達無所不在。

英毅國際投資負責人黃立聰也說，這是第一次，東元的員工真正的感覺到他可以有他自己的選擇，可以選擇一個自己想要的東元。他同時提出，東元必須要設定低碳產品的標章，定義出自己的低碳產品。

而在創投界實務經驗豐富的光菱電子董事長方頌仁則指出，創投通常走在產業的前線，他很樂意分享他對於產業趨勢的觀察給東元管理階層，找出東元未來發展的方向。

勝創科技財務副總李明萱表示，她十分贊同及認同黃育仁所提的「聚焦東元 3.0計劃」，她指出，這計劃的兩大主軸，一個是要求公司必須要聚焦馬達，並發展相關的明星、未來的產業，像電動車和綠能等等，另外也要求公司，必須要提高創新以及研發的能力。

台灣投資人關係學會名譽理事長孫又文說，東元其實是台灣非常知名，有60幾年歷史的老字號，今天面臨一個轉型的契機，必須要聚焦，才能面對世界級競爭的機會跟挑戰，而她在這樣的情形之下，接受改革派的提名。

全球人壽董事劉積瑄直言，東元必須要改變、必須要創新，透過一個好的程序，來解除多角化經營，以及活用公司資產，同時把價值極大化，返還給股東，才是最好的公司治理。

環球水泥總經理侯智升說，東元目前的產品其實還有很多精進的空間，公司對於創新的投入，資源也是相對的分散，因此當他了解黃育仁對公司未來的規劃之後，決定加入他的團隊，希望可以協助東元組織聚焦，把東元的創新文化發揚光大，幫助東元成為一個領導創新的品牌。

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