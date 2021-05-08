陳建寧爸二度中風感觸深　健檢當禮物送媽媽

F.I.R.飛兒樂團最近為靈異懸疑驚悚電影《靈語》，打造電影主題曲《將逝之愛》。（圖／華研國際提供）
▲陳建寧（右）透露爸爸二度中風，深刻體會到健康的重要。（圖／華研國際提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-05-08 08:00:00

F.I.R.飛兒樂團最近為靈異懸疑驚悚電影《靈語》，打造電影主題曲《將逝之愛》。而在錄音時，竟然發生了靈異事件，讓人覺得毛骨悚然，而陳建寧也透露，在看到《靈語》劇本時，恰逢爸爸二度中風，所以更能感同身受電影中面對可能要失去至親的感覺。

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陳建寧感性分享，收到《靈語》劇本的時候，適逢父親二度中風，狀況一度十分危急，所以更能感同身受可能要面對失去親情摯愛，那種百般牽掛、焦急煎熬的心情，而一旦失去還要學著放下的心情，希望《將逝之愛》這首歌能撫慰大家面對失去摯愛時的傷痛，珍惜把握與所愛之人的相處時光。適逢母親節將至，陳建寧今年特別準備了最精細的全身健檢，送給媽媽當禮物，這幾年爸爸生病讓他深刻體會到健康才是最棒的福氣。

▲F.I.R.飛兒樂團最近為靈異懸疑驚悚電影《靈語》，打造電影主題曲《將逝之愛》。（圖／華研國際提供）
▲F.I.R.飛兒樂團最近為靈異懸疑驚悚電影《靈語》，打造電影主題曲《將逝之愛》。（圖／華研國際提供）
陳建寧也提到錄音時的小插曲，因為疫情的關係，主唱韓睿人在北京需透過連線的方式與台北進行二地同步錄音，奇怪的是每每錄到「把痛解開」這一句歌詞的時候，總是隱約聽到一個非常高頻的女生聲音，原本以為是韓睿耳機太大聲，串音干擾造成的技術問題，詢問後才發現，韓睿根本已經離開錄音室，當下同事完全毛骨悚然全都嚇壞了。 

▲F.I.R.飛兒樂團最近為靈異懸疑驚悚電影《靈語》，打造電影主題曲《將逝之愛》。（圖／華研國際提供）
▲陳建寧（左）分享在錄音室碰上靈異事件。（圖／華研國際提供）
 

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