陳建寧爸二度中風感觸深　健檢當禮物送媽媽

飛兒樂團最近為靈異懸疑驚悚電影《靈語》，打造電影主題曲《將逝之愛》。而在錄音時，竟然發生了靈異事件，讓人覺得毛骨悚然，而陳建寧也透露，在看到

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陳建寧感性分享，收到《靈語》劇本的時候，適逢父親二度中風，狀況一度十分危急，所以更能感同身受可能要面對失去親情摯愛，那種百般牽掛、焦急煎熬的心情，而一旦失去還要學著放下的心情，希望《將逝之愛》這首歌能撫慰大家面對失去摯愛時的傷痛，珍惜把握與所愛之人的相處時光。

▲F.I.R.飛兒樂團最近為靈異懸疑驚悚電影《靈語》，打造電影主題曲《將逝之愛》。（圖／華研國際提供）