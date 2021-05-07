「停辦東京奧運」連署2天破20萬人　東京知事：努力籌備

▲東京奧運只剩下不到80天，但日本新冠肺炎疫情仍然嚴峻，民間停辦聲浪不斷。（圖／美聯社／達志影像）
▲東京奧運只剩下不到80天，但日本新冠肺炎疫情仍然嚴峻，民間停辦聲浪不斷。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-05-07 15:29:13

距離東京奧運只剩下不到80天的時間，但日本的新冠肺炎（COVID-19）疫情仍然嚴峻，日本政府對於如期舉辦東京奧運卻是勢在必行，看到民間恐怕不是這麼想。最近有人帶頭連署盼能中止東京奧運，獲得許多網友熱烈迴響。

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根據《東京體育報》報導，曾經三度競選東京都知事的律師宇都宮健兒，在5日中午發起了「停止舉辦東京奧運」的網路連署。宇都宮健兒表示，有鑑於現在新冠肺炎疫情擴散嚴重，不應該強行舉辦東京奧運進而危害到人民的健康與生活。呼籲日本、東京政府以及國際奧運委員會（IOC）應該立即停辦東京奧運、東京帕奧。

▲曾參選東京都知事的宇都宮健兒發起網路連署，籲「停辦東京奧運」。（圖／翻攝自連署網站change.org）
▲曾參選東京都知事的宇都宮健兒發起網路連署，籲「停辦東京奧運」。（圖／翻攝自連署網站change.org）
 

宇都宮健兒使用了禁止進入的標誌取代奧運標誌的5個圓圈，做出連署活動的主視覺。連署發出之後，馬上獲得網友熱烈迴響，開始連署的隔日，就已經超過了10萬人響應，截至日本時間7日下午1點，就已經有超過20萬人參與。

根據連署網站change.org的記錄，超過20萬人連署的活動，加上這一次「停辦東京奧運」連署，總共有3次。這一次的連署人數，很有可能會打破紀錄。贊成停辦東京奧運的網友紛紛留言表示，「即使獲得許多連署仍然沒有法律效力，但是可以反映出國民的心聲。」此外，也有人呼籲政府「把舉辦東京奧運的錢使用在醫療機構上。」

連署完成後，預計將會提交給國際奧委會主席湯馬斯巴赫（Thomas Bach）、日本首相菅義偉、東京奧運組織會長橋本聖子會長、東京都知事小池百合子等人。不過小池百合子在連署突破20萬人時，做出回應表示「為了讓奧運能夠安心安全地進行，目前正在努力當中」，可以看出，日本政府如期舉行的想法並未改變。

▲日本目前正在實施緊急事態宣言，不少賽事禁止民眾觀賽。圖為工作人員舉「禁止觀賽」的牌子巡場。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本目前正在實施緊急事態宣言，不少賽事禁止民眾觀賽。圖為工作人員舉「禁止觀賽」的牌子巡場。（圖／美聯社／達志影像）
 

國際奧委會向藥廠輝瑞公司（Pfizer Inc.)和(BioNTech SE)達成共識，要提供代表團疫苗並優先施打，仍然引發了民眾不滿情緒，認為日本處處為東京奧運優先著想，不顧醫療業者、一般民眾的需求。東京奧運原訂要在2020年7月舉行，卻因為新冠肺炎疫情延期。如今日本疫情尚未有減緩跡象，先前還有傳出聖火傳遞的工作人員染疫的消息，讓外界的停辦聲浪不斷。

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