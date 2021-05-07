「停辦東京奧運」連署2天破20萬人　東京知事：努力籌備

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▲曾參選東京都知事的宇都宮健兒發起網路連署，籲「停辦東京奧運」。（圖／翻攝自連署網站change.org）

▲日本目前正在實施緊急事態宣言，不少賽事禁止民眾觀賽。圖為工作人員舉「禁止觀賽」的牌子巡場。（圖／美聯社／達志影像）

國際奧委會向藥廠輝瑞公司（Pfizer Inc.)和(BioNTech SE)達成共識，要提供代表團疫苗並優先施打，仍然引發了民眾不滿情緒，認為日本處處為東京奧運優先著想，不顧醫療業者、一般民眾的需求。東京奧運原訂要在2020年7月舉行，卻因為新冠肺炎疫情延期。如今日本疫情尚未有減緩跡象，先前還有傳出聖火傳遞的工作人員染疫的消息，讓外界的停辦聲浪不斷。



