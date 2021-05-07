特企／《校園大亂鬥》競技實境秀　即將熱血開播

全台首檔的校園競技實境節目《校園大亂鬥》由知名網紅孫生、蕾菈、紀卜心、派翠克、琳妲、肉乙等人領軍前進校園，展開體育競技對抗，挖掘潛力新秀！節目將在16日起於狼谷娛樂台首播。同學們初登場即發揮滿腔熱血，為搶奪晉級門票，展開激烈廝殺！





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲各校學生的青春氣息，讓主持群凍未條！（圖／資料照片）

× ▲各校學生的青春氣息，讓主持群凍未條！（圖／資料照片）

狼谷育樂台自製的節目《校園大亂鬥》以校園為背景，結合體育競賽形式，希望燃起觀眾的熱血魂！節目邀請孫生、蕾菈、紀卜心、派翠克、琳妲、肉乙等人擔任主持群，深入南強工商、啟英高中、青年高中、明台高中、中山工商、樹德家商，挖掘校園新星。





▲學生無不發揮滿腔熱血，為搶奪晉級門票，展開激烈廝殺！（圖／資料照片）

× ▲學生無不發揮滿腔熱血，為搶奪晉級門票，展開激烈廝殺！（圖／資料照片）

第一戰前往南強工商，同學們的青春氣息，讓主持群凍未條！正式比賽開始前，同學深情款款展現好歌喉，讓蕾拉自爆喜歡自彈自唱的男生。更有同學和孫生展開Hip-Hop舞蹈對決，讓現場尖叫聲四起，逼得孫生直呼「人要服老」！





▲隊長與選手們也建立起深厚的情誼，私下打成一片。（圖／資料照片）

× ▲隊長與選手們也建立起深厚的情誼，私下打成一片。（圖／資料照片）

正式比賽則由六位主持人分組帶領兩隊，透過多項比賽項目，篩選晉級選手。主持群們在過程中賭輸贏，派翠克誓言，如果獲勝要請全校飲料，輸了則不再打籃球。比賽全程熱鬧有趣，更有意想不到的脫稿演出，絕對讓觀眾開懷大笑！





▲除了競賽內容，更藉由鏡頭來認識校園及科系。（圖／資料照片）

× ▲除了競賽內容，更藉由鏡頭來認識校園及科系。（圖／資料照片）

紀卜心分享，《校園大亂鬥》除了競賽內容，更藉由鏡頭來認識校園，從中發現各校的科系及設備都相當有特色，非常適合闔家大小一起收看。總決賽則將於台北體育館進行六校大對抗，屆時各校將派出高手迎戰！





▲訂閱YT周周送出簽名球。（圖／資料照片）

× ▲訂閱YT周周送出簽名球。（圖／資料照片）

《校園大亂鬥》YouTube頻道現正舉辦訂閱活動，參與即可抽電影票及主持人簽名籃球！節目將於5月16日起，每週日晚上9點於狼谷育樂台、中華電信MOD、校園大亂鬥YouTube同步播出，並於5月23日起每週日下午4點於華視電視台播出。



