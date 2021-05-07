病毒定序再新增！空服員與機師同感染源「傾向本土個案」

今（7）日中央流行疫情指揮中心宣布，再新增6例定序個案，都是英國變異株，但是分屬不同不同序列，其中一起去酒吧的華航機師 (案1153)以及空服員(案1154)，2人感染的都是英國變異株，有同樣的序列。指揮官陳時中表示，有可能是機師傳染給空服員，所以空服員有改列本土的可能性，但是還是需要等整案到一段落，再行判定。





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指揮中心指出，目前依然判定三起感染源，依照基因定序的相似程度，新增案1121、1111、1146、1153、1154為同一起感染源，而案1122的病毒定序與則與案1101相同，還有先前公布的另外1102、1133、1137，共三起感染源。





指揮中心指揮官陳時中說明，曾經載空服員(案1154)一起前往台北市飛鏢運動酒吧的機師 (案1153)，兩人感染的英國變異株有同樣的序列，表示有可能是機師傳染給空服員，所以空服員有改列本土的可能性，但是因為兩人也都有國外飛行史，也有短暫到過諾富特，不過傾向「本土的可能性大一點」，會等整案到一段落，再行判定。





指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，案1122的病毒定序與則與案1101相同是新增的定序結果，比對潛伏期、活動史，發病前二人都住過諾富特，感染來源先訂為調查中。



