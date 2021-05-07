綠主委會議場面火爆　黃露慧怨英系「刀都要架我肚上了」

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此外，會中也有宜蘭縣黨部主委對英系提出質疑，認為外界對英系印象是有黑道，也讓劉櫂豪當場直呼「我很意外會有人這樣說。」另一波衝突則在會議後半段，蔡英文已經說自己1點20分要離開，黃露慧堅持第二輪發言，不斷重複同樣論點，就是這番話引爆坐在旁邊的人劉櫂豪不滿，直呼「你說的這些，應該要當事人（王美惠）在場才對吧，不然只有你的說法，要秘書長（林錫耀）怎麼處理。」並且打斷黃的發言，不過，蔡英文當場為黃露慧緩頰，「櫂豪，你讓她講完沒關係，我會再請秘書長處理。」
黃露慧不滿被劉櫂豪打斷，臉色鐵青直呼：「刀子都架在我肚子上了，難道要讓刀子插進去再拔出來嗎！」最後劉櫂豪沒回應，蔡英文臉色嚴肅地離開現場。
黃露慧會後受訪表示，王美惠遞出的千份入黨資料，他們是審查後，因為擔心黑道跟人頭黨員，所以先發函到黨中央，希望調查。她認為中央不清楚地方生態，地方會比較清楚，她認為如果避開地方審查怕會審查不清楚，才會藉此在這次會議中提出她的疑慮。
這已經不是英系與嘉義黃家第一次爆發衝突，嘉義黃家背後代表的綠色友誼連線，近日更與英系在台北市衝突不斷。因為前黨員趙介佑涉毒，引爆其父親、前台北市評召趙映光與英系中常委黃承國的關係，不但被在野黨大作文章，還指控黃是「黑道底」，連帶黨內派系綠色友誼連線也對黃承國與英系發難，最後由主席蔡英文在本週三的中常會內說重話，強調黨內不團結，最後拖累的會是自己。