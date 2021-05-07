綠主委會議場面火爆　黃露慧怨英系「刀都要架我肚上了」

今天蔡英文主持主委會議，會中英系與綠色友誼連線爆發衝突。（圖/記者胡宥心攝，2021.05.07)
▲今天蔡英文主持主委會議，會中英系與綠色友誼連線爆發衝突。（圖/記者胡宥心攝，2021.05.07)

記者胡宥心／台北報導

2021-05-07 15:18:31

民進黨捲入黑道疑雲，總統兼任黨主席蔡英文今（7）天召開全國黨部主委會議，宣示排黑。未料，日前民進黨立委王美惠才因為千份入黨申請書遭嘉義市黨部駁回，與地方黨部主委黃露慧開戰，民進黨引爆內鬨，今天主委會議中黃露慧當著主席蔡英文面前「告御狀」，質疑英系與王美惠將黑二代帶入民進黨，英系召集人劉櫂豪當場怒斥「不該把兩人戰爭帶到這邊來！」，場面相當火爆。

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今日會議從11點開始，黃露慧因搞錯時間，已經遲到，進入會議中，第一輪發言她便直接提出王美惠與英系提出的千份入黨書被退的理由，因為電話號碼未填確實、有黑二代入黨等嫌疑，才決定退回。當時蔡英文也裁示會處理，並重申黨內現在需要團結。

此外，會中也有宜蘭縣黨部主委對英系提出質疑，認為外界對英系印象是有黑道，也讓劉櫂豪當場直呼「我很意外會有人這樣說。」另一波衝突則在會議後半段，蔡英文已經說自己1點20分要離開，黃露慧堅持第二輪發言，不斷重複同樣論點，就是這番話引爆坐在旁邊的人劉櫂豪不滿，直呼「你說的這些，應該要當事人（王美惠）在場才對吧，不然只有你的說法，要秘書長（林錫耀）怎麼處理。」並且打斷黃的發言，不過，蔡英文當場為黃露慧緩頰，「櫂豪，你讓她講完沒關係，我會再請秘書長處理。」

黃露慧不滿被劉櫂豪打斷，臉色鐵青直呼：「刀子都架在我肚子上了，難道要讓刀子插進去再拔出來嗎！」最後劉櫂豪沒回應，蔡英文臉色嚴肅地離開現場。

黃露慧會後受訪表示，王美惠遞出的千份入黨資料，他們是審查後，因為擔心黑道跟人頭黨員，所以先發函到黨中央，希望調查。她認為中央不清楚地方生態，地方會比較清楚，她認為如果避開地方審查怕會審查不清楚，才會藉此在這次會議中提出她的疑慮。

這已經不是英系與嘉義黃家第一次爆發衝突，嘉義黃家背後代表的綠色友誼連線，近日更與英系在台北市衝突不斷。因為前黨員趙介佑涉毒，引爆其父親、前台北市評召趙映光與英系中常委黃承國的關係，不但被在野黨大作文章，還指控黃是「黑道底」，連帶黨內派系綠色友誼連線也對黃承國與英系發難，最後由主席蔡英文在本週三的中常會內說重話，強調黨內不團結，最後拖累的會是自己。

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