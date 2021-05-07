影／警助八旬失智老翁返家　外籍看護急喊：別抓他！

中壢警方昨（6）日20時30分左右在中壢區林森路發現一名疑似失智老翁，正準備將他帶回家休息時，卻衝出一名外籍女子大喊，「別抓他，別抓他！」，進一步了解之後才知道，原來這名女子是老翁的外籍看護，老翁走失後她也騎著腳踏車四處尋找，看到警察要將老翁帶上車，居然以為是警察要逮捕老人。
記者李春台/桃園報導
2021-05-07 15:45:14
中壢警方表示，這名80多歲的老翁昨晚在中壢區林森路孤身一人，神情驚慌。中壢警分局龍興派出所員警執行勤查勤務時發現老人，上前關心發現老翁無法正常表達亦不知家中地址，疑似失智。警方以警用小電腦(M-POLICE)人臉辨識系統查詢該老翁（25年次）身分，並得知老翁住所就在隔壁巷弄。
在警方準備以巡邏車將老翁送返家中時，一名外籍女子此時匆匆忙忙騎著腳踏車向警方大喊「別抓他！別抓他！」。警方一臉疑惑詢問外籍女子，才得知該外籍女子為老翁看護，平日負責照料老翁生活起居，誤以為老翁不小心做錯事要被警察抓走才會向警方大喊，經警方耐心向外籍看護解釋後，看護才冷靜下來，並協同警方將老翁順利載返家中休息。
中壢警將老翁平安載返家中，家屬感謝員警的熱心服務，並表示老翁因年邁失智，家中又因工作繁忙照料不周，才雇請外籍看護協助照料。事發當時因看護至附近超商買麵包果腹，老翁一時興起外出散步，才會不慎走失，幸虧巧遇警方熱心協助才找回老人。
中壢警分局也呼籲民眾，家中如有易走失的長輩，應於身上配戴易於辨識身分的配件，另可至各區公所申請配戴預防走失愛的手鍊或向所轄警察局、分局申請自願捺印指紋建檔，以防止迷途走失發生憾事。