綠營全國主委會議喊排黑 蔡英文：民進黨沒有不團結本錢
民進黨捲入黑道疑雲，總統兼任黨主席蔡英文今（7）天召開全國黨部主委會議，會中民進黨中央黨部除了針對八月公投舉行施政說明會等相關事宜進行業務報告，也針對近期黨員問題提出黨務革新報告。民進黨發言人顏若芳轉述，蔡英文主席在會中表示，各界對民進黨有許多指教，都是對民主進步黨的鞭策。民進黨是大家的，中央黨部要扮演更積極的角色，來協助處理地方黨部的問題。
記者胡宥心／台北報導
2021-05-07 16:32:58｜2021-05-07 16:34:21
顏若芳表示，會中許多主委也表達要對民進黨有信心，台北市黨部吳怡農主委也特別跟大家分享這次北市黨部未來如何落實排黑條款的作法。許多主委除了針對黨務革新提出相關看法外，也都表達應該要對民進黨有信心，支持改革的態度。
顏若芳表示，蔡英文主席在會中強調，作為執政黨的所作所為，都是動見觀瞻，因為支持者對民進黨有期待，民進黨也對台灣有責任。民進黨面對2018年的挫敗，是全黨和支持者團結一致才站了起來。
顏若芳說明，蔡英文主席會中表示，面對外界對「排黑條款」沒有落實的質疑，以及八月底公投的挑戰，民進黨不能鬆懈，民進黨也沒有不團結的空間。
顏若芳指出，蔡英文主席也在會中表示，除了安排黨務革新的報告外，也要請全國黨部主委，在制度面和執行面嚴格落實「排黑條款」。蔡英文強調民進黨唯一的路是團結起來，落實制度，正面回應問題。