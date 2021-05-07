里長掛布條有玄機　謝陳其邁也謝李眉蓁

高雄左營區翠華國宅近日出現許多條感謝布條，細看布條署名，原來是當地海勝里的里長梁西榮，而這些布條除了感謝高雄市長陳其邁，還有感謝國民黨議員李眉蓁「全力協助翠華路601巷路面刨除重鋪」，曾經競選市長補選的兩人一起被感謝，維持奇妙平衡。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-07 16:33:16｜2021-05-07 16:35:52
據悉，懸掛感謝布條的梁西榮，是左營區海勝里連任7屆的國民黨籍里長，平日熱心服務地方，因翠華國宅周圍路面行人使用率高，道路品質不佳，梁西榮向當地的市議員李眉蓁反映希望能重新刨鋪翠華路601巷的路面，但因經費不足，僅爭取到三分之一的經費。
直到日前高雄市長陳其邁到太魯閣號事件罹難者住處向家屬致意時，梁西榮里長當面反應翠華路601巷道路因為經費不足，無法整條巷子都重新刨鋪完，陳其邁得知後立刻指示工務局瞭解，並於幾天後就進場刨鋪。
但感謝市長陳其邁和感謝國民黨議員李眉蓁的布條放在一起，也引起經過的民眾側目，梁西榮里長說，兩人都是真心替里內做事，掛布條純粹是代表里民向市長和議員表達感謝，感謝他們不分藍綠為地方建設，一起解決地方問題；台灣基進新聞部副主任陳子瑜則說，為什麼深藍里長要感謝陳其邁？答案很簡單，迅速的效率、不分政治黨派的決策，就是讓深藍的里長，願意在深藍的地區，掛上感謝民進黨市長的原因。