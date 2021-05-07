Let Taiwan Help！「三聖」邦交國　齊聲援台灣參與WHA

聖文森及格瑞那丁總理龔薩福訪台與蔡總統合影
▲聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（左）於2016年訪台時與總統蔡英文合影。如今該國也加入聲援台灣加入WHA的行列。（圖／總統府）

記者林莞茜／綜合報導

2021-05-07 16:36:02｜2021-05-07 16:36:46

世界衛生大會（WHA）將於 5 月 24 日在瑞士日內瓦登場，為支持台灣加入今年的 WHA，多國議員組成對華政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China），並在社群平台推特（Twitter）上發起了一場「LetTaiwanHelp」的網路串聯活動，其中「三聖」邦交國總理、外交部長等政府高層，透過影片，大力聲援台灣加入WHA，更呼籲WHA至少這次「不要受到政治影響」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣在新冠肺炎的防疫成績上，獲得各國讚賞，自4月底開始，美國國會議員和參眾兩院外交委員會主席，紛紛在推特上發文支持台灣參與WHA，並標註「#Let Taiwan Help」，目前已累積美國、英國、法國、德國、澳洲、加拿大等超過50國的聲援。

過去時常在聯合國會議上支持台灣立場的「三聖」邦交國「聖克里斯多福及尼維斯聯邦（Federation of Saint Kitts and Nevis）」、「聖文森及格瑞那丁（Saint Vincent and the Grenadines）」、「聖露西亞（Saint Lucia）」，有鑒於世界衛生大會召開在即，三國政府在當地時間6日，分別派出外交部長及總理等重要政府高層，透過影片表達對台灣參與WHA 的支持。

聖克里斯多福的外交部長布蘭特利（Hon. Mark Brantley）以該國的海島景致作為影片背景，強調台灣在防疫表現上十分亮眼，該國十分歡迎台灣參與WHA，並再次響應「Taiwan Can Help」（台灣能幫忙）的口號，更呼籲WHA「Let Taiwan Help」（讓台灣幫忙）。

▲聖克里斯多福及尼維斯外交部長Hon.
▲聖克里斯多福及尼維斯外交部長Hon. Mark Brantley聲援台灣參與WHA。（圖／聖克里斯多福及尼維斯駐台大使館提供）
聖克里斯多福在2020年WHA大會上，也曾呼籲讓台灣獲取會員資格，說明該國在台灣的協助下成功對抗疫情。聖克里斯多福總人口數 5 萬 3 千人中，僅有 45 個確診病例，無人死亡。台灣曾於去年捐贈四萬片口罩給克國，也曾捐贈 30 萬劑抗原快篩試劑給包含克國在內的友好國家，並由克國大使暨駐台使節團團長哈菁絲（Jasmine E. Huggins）代表接受。

聖文森總理龔薩福（Hon. Dr. Ralph E. Gonsalves）也表示，將台灣排除在世界衛生體系之外是完全沒道理的，且世界需要台灣在防疫上的參與，呼籲WHA至少在這次「不要受到政治影響」；聖文森前衛生部長布朗（Luke Browne）曾在2019的WHA上，為台灣仗義執言，當時他說「台灣2300萬人的利益，不該被政治綁架」。

聖露西亞外交部長鮑布蘭（Hon. Sarah-Flood Beaubrun）則說，就如何成功應對疫情而言，台灣一直是世界優秀的領導者，如同聯合國永續發展目標中所強調的「不遺漏任何人」（no one left behind），台灣若加入WHA，整個世界都會從中受益。

去年就曾在WHA上以近半發言時間聲援台灣的聖露西亞衛生部長艾瑟柯（Hon. Mary Isaac），在影片中也聲明「台灣已證明自己是全球對抗COVID-19的成功典範，是時候讓台灣幫忙（Let Taiwan help）了」。

除我邦交國外，今年以來已有多國領袖表達支持台灣參與WHA， 包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、日本首相菅義偉、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、七大工業國 (G7) 外長會議公報等。

從「Taiwan Can Help」到「Let Taiwan Help」，各國透過社群網路與台灣進行對話，以突破傳統外交框架的方式，實質上是為台灣加強在國際間的能見度，並號召世界各地共享民主價值的國家，一同發聲響應，讓台灣能加入今年的 WHA，為世界防疫盡一份力。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

繼續作答

PK擂台

政府祭3大圓夢安心生養政策搶救少子化，你會因此考慮生小孩嗎？

會考慮
還是不想
9.68%90.32%
2021-05-07-2021-05-10

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
93.09%6.91%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
20.14%79.86%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
73.74%26.26%
2021-05-04-2021-05-07
即時
推薦閱讀