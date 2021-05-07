Let Taiwan Help！「三聖」邦交國　齊聲援台灣參與WHA

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過去時常在聯合國會議上支持台灣立場的「三聖」邦交國「聖克里斯多福及尼維斯聯邦（Federation of Saint Kitts and Nevis）」、「聖文森及格瑞那丁（Saint Vincent and the Grenadines）」、「聖露西亞（Saint Lucia）」，有鑒於世界衛生大會召開在即，三國政府在當地時間6日，分別派出外交部長及總理等重要政府高層，透過影片表達對台灣參與WHA 的支持。
聖克里斯多福的外交部長布蘭特利（Hon. Mark Brantley）以該國的海島景致作為影片背景，強調台灣在防疫表現上十分亮眼，該國十分歡迎台灣參與WHA，並再次響應「Taiwan Can Help」（台灣能幫忙）的口號，更呼籲WHA「Let Taiwan Help」（讓台灣幫忙）。
聖克里斯多福在2020年WHA大會上，也曾呼籲讓台灣獲取會員資格，說明該國在台灣的協助下成功對抗疫情。聖克里斯多福總人口數 5 萬 3 千人中，僅有 45 個確診病例，無人死亡。台灣曾於去年捐贈四萬片口罩給克國，也曾捐贈 30 萬劑抗原快篩試劑給包含克國在內的友好國家，並由克國大使暨駐台使節團團長哈菁絲（Jasmine E. Huggins）代表接受。
聖文森總理龔薩福（Hon. Dr. Ralph E. Gonsalves）也表示，將台灣排除在世界衛生體系之外是完全沒道理的，且世界需要台灣在防疫上的參與，呼籲WHA至少在這次「不要受到政治影響」；聖文森前衛生部長布朗（Luke Browne）曾在2019的WHA上，為台灣仗義執言，當時他說「台灣2300萬人的利益，不該被政治綁架」。
聖露西亞外交部長鮑布蘭（Hon. Sarah-Flood Beaubrun）則說，就如何成功應對疫情而言，台灣一直是世界優秀的領導者，如同聯合國永續發展目標中所強調的「不遺漏任何人」（no one left behind），台灣若加入WHA，整個世界都會從中受益。
去年就曾在WHA上以近半發言時間聲援台灣的聖露西亞衛生部長艾瑟柯（Hon. Mary Isaac），在影片中也聲明「台灣已證明自己是全球對抗COVID-19的成功典範，是時候讓台灣幫忙（Let Taiwan help）了」。
除我邦交國外，今年以來已有多國領袖表達支持台灣參與WHA， 包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、日本首相菅義偉、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、七大工業國 (G7) 外長會議公報等。
從「Taiwan Can Help」到「Let Taiwan Help」，各國透過社群網路與台灣進行對話，以突破傳統外交框架的方式，實質上是為台灣加強在國際間的能見度，並號召世界各地共享民主價值的國家，一同發聲響應，讓台灣能加入今年的 WHA，為世界防疫盡一份力。