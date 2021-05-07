竹野內豐「行為怪異」　讓黑木華很崩潰

由竹野內豐、黑木華主演的春季日劇《黑袍正義-鴉色刑事組》開播後佳評如潮，收視率穩定維持雙位數之外，同時更拿下滿足度第一寶座，每集特別來賓的演技也驚喜不斷。竹野內豐演活「非典型法官」，他雖然行為怪異，但觀察入微且事事求證，獲得許多觀眾大力稱讚。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-05-07 19:39:06
竹野內豐劇中是一位行為舉止超乎常理、內在卻散發溫暖氣息的法官，他溫和嗓音更令許多觀眾為之動容。富士電視台大膽挑戰觀眾「新視界」，讓溫和的竹野內豐搭配死板的黑木華，兩人形成強烈對比，黑木華更因為竹野內豐的出現非常崩潰，但也讓結果並非以「輸」與「贏」呈現，而是從摩擦中找出「正義」的真諦。
觀眾們對於竹野內豐和黑木華的組合感到新鮮之外，資深演技派綠葉小日向文世，以及新生代人氣男星新田真劍佑都是不可或缺的要角。每集參與的特別來賓演技也都讓人驚喜，人氣女團「乃木坂46」生田繪梨花為了第五集的演出，接受芭蕾舞特訓一個月，她表示身心壓力大，所幸導演給予溫暖的鼓勵，才能順利完成拍攝。
《黑袍正義-鴉色刑事組》5月9日起，毎周日晩間11點在WAKUWAKU JAPAN首播，5月14日起，每五晚間10點重播。